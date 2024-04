Sturen op Paris Proof en Quick Carbon Indicator met GPR Materiaal

Om binnen de 1,5 graad opwarming van de Aarde te blijven, moeten we sturen op onze korte termijn emissies: de bouwsector moet in 2030 55% minder CO 2 -uitstoten ten opzichte van 1990.

Om dit klimaatdoel te halen zijn er al grote stappen gezet om gebouwen energieneutraal te maken. De CO 2 -uitstoot van materialen blijft echter nog te vaak onderbelicht, terwijl voor nieuwbouw tot 2030 de meeste koolstofdioxide wordt uitgestoten door materiaalgebruik. Het bepalen en beperken van de uitstoot door materialen wordt dus steeds belangrijker.

De gemiddelde CO 2 -eq uitstoot door materialen en bouw van alle nieuwbouwwoningen in 2021 (groen) en door energiegebruik (oranje) tot aan 2030. [bron CO2-barometer Lente-Akkoord 2.0]

Selecteren en vergelijken

De indicator Paris Proof materiaalgebonden, onderdeel van GPR Materiaal, maakt het mogelijk om te sturen op de korte termijn CO 2 -uitstoot van materialen. Dit gebeurt door het selecteren van embodied CO 2 van de materialen uit de productendatabase van NMD.

In GPR Materiaal kunnen gebruikers eenvoudig producten sorteren op deze indicator en het resultaat van een complete gebouwberekening in de Paris Proof Indicator aflezen.

Paris Proof materiaalgebonden van GPR Gebouw is daarmee een belangrijk hulpmiddel om praktische keuzes te maken tussen producten of concepten door de CO 2 -uitstoot op de korte termijn te vergelijken.

De methodiek van Paris Proof materiaalgebonden en van energiegebruik is op initiatief van NEPROM en DGBC door W/E adviseurs, Copper8 en NIBE verder uitgewerkt in de Quick Carbon Indicator (QCI). De methode is nu beschikbaar, met rekenmodel en -protocol en achtergrondrapportage.

Over de Quick Carbon Indicator (CQI) zegt Geurt Donze, directeur van Stichting W/E adviseurs: “Een zeer welkom initiatief van NEPROM en DGBC waar wij als Stichting W/E adviseurs een bijdrage aan mochten leveren in een prettige en versterkende samenwerking met DGBC, NIBE, Copper8 en de klankbordgroep. Dit gaat een hoognodige, krachtige impuls zijn om de CO 2 -uitstoot op korte termijn te verlagen, getuige het draagvlak en enthousiasme vanuit dit marktinitiatief. Fijn dat dit fundament er vanuit een breed gedragen marktinitiatief ligt voor de nieuwbouw. En ik kijk uit naar de QCI voor de bestaande bouw”.

Materiaalgebonden en operationele CO 2 -uitstoot in beeld

De Quick Carbon Indicator is ontwikkeld om te voorzien in de behoefte om te sturen op de korte termijn – tot en met 15 jaar na oplevering – door de daadwerkelijke materiaalgebonden en operationele CO 2 -uitstoot in beeld te brengen. Bovendien geeft de QCI een indicatieve waarde voor de vastlegging van CO 2 in biogene materialen.

Het rekenmodel is voor GPR gebruikers beschikbaar gesteld bij de GPR rekenhulpmiddelen.