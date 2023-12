De toekomst van energiebeheer: de smart power plant

Een smart power plant is de sleutel voor een groene toekomst van je bedrijf. Deze innovatieve systemen openen de deur naar kostenbesparing, duurzaamheid én energiezekerheid. Wat houdt het precies in, en welke stappen kun je zetten om je eigen smart power plant te krijgen?

Voor gebouweigenaren en facilitair managers is de energietransitie niet bepaald een invuloefening. Integendeel, het is een uitdaging met allerlei dimensies en factoren. Het energielandschap is dynamisch en divers, met doelstellingen als vermindering van broeikasgasemissies, elektrificatie van het wagenpark en de naleving van wet- en regelgeving. De opdracht is om overheidsambities (zoals het Fit for 55-programma van de EU) te combineren met de eigen duurzame doelen en groeiplannen.

Barrières doorbreken

Een aanvullende complicerende factor is dat het elektriciteitsnet in Nederland onder druk staat: het heeft z’n grenzen bereikt. En dat werpt barrières op voor precies die bedrijfsgroei en duurzame elektrificatie. Het is zelfs een risico voor de bedrijfscontinuïteit, zeker bij een groeiende afhankelijkheid van het elektriciteitsnet. Er is helaas geen heilige graal die deze situatie voor ondernemingen kan oplossen: dit vraagt om ondernemerschap en flexibiliteit.

Gebouweigenaren moeten investeren in hun assets. Dat doe je het liefst zo slim mogelijk. Tegelijkertijd vraagt de energietransitie om een flexibele combinatie van oplossingen, die het samen mogelijk maken om de baas te worden over je energievoorziening. Laat dat nu de flexibiliteit zijn die een power plant biedt.

Minder netcongestie en piekbelasting

Een smart power plant is een geïntegreerd systeem dat verschillende bronnen van energieopwekking slim combineert en beheert. Denk aan zonnepanelen, windturbines en batterijopslag. Het systeem coördineert al deze elementen door realtime data te analyseren en beslissingen te nemen.

Zo bepaalt het hoe, wanneer en waar energie het best kan worden opgewekt, opgeslagen en gebruikt. Dit zorgt voor minder netcongestie en piekbelasting. Ook krijg je een betere energiebalans, met als resultaat lagere kosten en een aanzienlijk lagere uitstoot van schadelijke broeikasgassen.

Na optimalisering van alle gebouwsystemen voor de hoofdmeter, maakt een smart power plant de beste keuzes voor de inkoop of verkoop van energie. Het doet dit zowel op de erg volatiele onbalansmarkt als op de EPEX SPOT-markt voor elektriciteit. Zo stelt het bedrijven in staat om binnen hun huidige elektriciteitsnetcapaciteit meer te doen en uitbreiding of verduurzaming van vastgoed te overwegen.

Stappenplan naar duurzame energie

Klinkt het ingewikkeld om de overgang te maken naar een smart power plant? Begrijpelijk. Maar het kan stap voor stap, en elk van die stappen is op zichzelf ook de moeite waard:

1. Begin met een analyse en roadmap

Wat is je huidige en toekomstige energiebehoefte? Welke scenario’s qua groei en externe ontwikkelingen zijn mogelijk, en wat betekenen die voor je energievraag? Welke verbeteringen zijn te bereiken in het energiegebruik? De antwoorden op die vragen vormen een belangrijk startpunt. Laat daarom een energieanalyse maken en zorg dat er een goed plan komt voor de maatregelen in de volgende stappen.

2. Zorg voor optimaal energiemanagement

Een logische vervolgstap is om eerst te zorgen dat je de bestaande situatie optimaal inregelt, door het beheer van je energiebronnen en gebouwassets te finetunen. Bijvoorbeeld de verdeling van energiegebruik in de tijd. Dat leidt tot kostenbesparing en verhoogt de energie-efficiëntie.

3. Breid uit naar opwekking en opslag

Op basis van een scenario-analyse kun je bepalen welke opwekking- en opslagsystemen je nodig hebt voor je gebouwassets. Breng hierbij je hele energie-ecosysteem in kaart, inclusief alle afgiftesystemen. Waaronder ook eventuele (toekomstige) uitbreidingen van het pand. Laat de scenario’s doorberekenen, simuleren en analyseren vóórdat je gaat investeren in losse componenten. Houd daarbij rekening met flexibiliteit in de toekomst (zie stap 5).

4. Krijg realtime inzicht in verbeteringen

Ook al heb je de vorige stappen gevolgd, heb je nog altijd geen smart power plant. De volgende stap is daarom om slimme software te implementeren die realtime data verzamelt, analyseert en toepast om te sturen waar en wanneer energie gebruikt wordt. Als een soort energieverkeersregelaar dus. Uit de data ontstaan ook inzichten waarmee je snel kunt reageren op veranderingen en de efficiëntie van het systeem kan verbeteren.

5. Blijf meebewegen en verbeteren

Alles is in beweging en de toekomst kan verrassingen in petto hebben. Veranderingen in het weer of in je eigen energiebehoefte zorgen voor nieuwe scenario’s. Zorg daarom dat je smart power plant aanpasbaar en uitbreidbaar is en nieuwe verduurzamingskansen biedt. En hoewel het systeem zelfstandig kan werken, is de juiste expertise essentieel om de informatie te interpreteren en optimalisaties te begeleiden.

Smart power plants en de toekomst van bedrijven

Systemen inrichten voor de opwekking en opslag van energie, dat vormt een heel waardevolle investering voor je organisatie. Zo kun je stap voor stap minder afhankelijk worden van energieleveranciers. Je creëert immers je eigen mini-energiecentrale die ervoor zorgt dat je altijd stroom hebt, zelfs als het net uitvalt of niet voldoende kan leveren. Maar wat een smart power plant écht smart maakt, is de continue optimalisatie van al die energiestromen. Pas dan haal je het meest uit je energie, waarborg je de bedrijfscontinuïteit en draag je zoveel mogelijk bij aan de energietransitie.

Tekst: Marc Kooij