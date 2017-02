Afspraak is afspaak! Toch?

Auteur: Jim Teunizen

Afspraak is afspraak. Tja… Een ongeschreven regel. Althans, zo ben ik in ieder geval opgevoed. Als klein kind is mij dit al bijgebracht door mijn vader. Maar wanneer is iets eigenlijk een afspraak? Is dat als het op papier staat, of als we de hand hebben geschud?

Inmiddels moet ik bekennen dat ik er achter ben gekomen dat de praktijk weerbarstiger is. Ik heb ervaren dat het steeds lastiger wordt om na te gaan of een prestatiebewering van een producent daadwerkelijk klopt. Is die biologisch gevangen visstick nu wel écht zo biologisch zoals de verpakking doet geloven? Of is mijn nieuwe latoptas daadwerkelijk gemaakt van die beschreven gerecyclede petflessen? Normaliter zou ik rusten op die ene regel, geleerd van mijn vader. Juist, afspraak is afspraak! Maar kan dat nog wel?

Laten we nu eens inzoomen op onze sector. De bouw- en vastgoedsector. In ieder geval een sector die niet bekend staat om het nakomen van afspraken. Gelukkig zien we in de sector een kentering. Partijen worden meer en meer gecontracteerd op basis van een prestatiebewering. In mijn ogen een juiste beweging. Daarnaast zien we de maatschappelijke discussie rondom grondstofschaarste steeds verder oplaaien. En terecht. Ik geloof ook oprecht dat we op een andere manier naar vastgoedontwikkeling en de toepassing van materialen moeten kijken.

Tegelijkertijd kijk ik met argusogen naar de combinatie van deze twee. Ofwel, we gaan partijen contracteren op basis van een prestatiebewering over de toepassing van hergebruikte materialen. Een partij krijgt een miljoenenproject gegund omdat aan de voorkant wordt beweerd dat een x% uit hergebruikt materiaal bestaat. Mijn vraag is dan: geldt ook hier die ene regel? Die ene regel geleerd van mijn vader? Of kunnen we hier niet meer vanuit gaan? En willen mijn opdrachtgevers ook zien dat het écht zo is? Helaas moet ik bekennen dat ik ze het laatste adviseer. Maar hoe dan? Daarom is het tijd voor een nieuwe opzet voor het maken van afspraken!

Blockchain

Is het antwoord op deze nieuwe vragen in onze sector een blockchain? En wat is een blockchain precies? Voor mij een boeiende ontwikkeling die wij op de voet volgen. Blockchain is, als ICT oplossing voor de financiële wereld, bekend geworden met de Bitcoin. Bitcoin is een succesvolle elektronische manier van betalen. Deze zogenaamde cryptovaluta heeft zijn bekendheid (en succes) snel geworven door als eerste een universeel valuta te zijn, welke niet in beheer of bezit is van een land of organisatie.

Een blockchain is namelijk in beheer door haar gebruikers. Blockchain is een openbaar online register van transacties. Het registreren van de transacties gebeurt niet op één centrale plek, maar op een netwerk van computers. Iedere transactie wordt door het netwerk van gebruikers gecontroleerd waardoor misbruik onmogelijk is. Er ontstaat één waarheid voor iedereen. Afspraak is afspraak. Zo hoort het toch?

Wat kan Blockchain dan in onze sector betekenen? Een circulair proces van materialen gaat over eigendom, daarom kan in mijn ogen een blockchain veel waarde bieden. Het kan processen, transacties, transportbewegingen, herkomst en materiaalhoeveelheden eenduidig vastleggen. Uiteraard door middel van een inzichtelijk en niet vervalsbaar platform. Als bouwsector kunnen we blijven leren van andere sectoren. Blockchain heeft zichzelf namelijk al bewezen in de Bitcoin. En voor ons, vormt het de inspiratie om het bouwproces een stap verder te brengen en om circulaire verdienmodellen toegankelijker te maken. Binnen Alba Concepts zijn we ook aan de slag gegaan met blockchain. We houden jullie op de hoogte!