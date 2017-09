Auteur: Arno Kleine Staarman

De komende tijd vraagt Duurzaam Gebouwd haar experts om een stelling te poneren, ten behoeve van een discussie over het centrale thema van het Duurzaam Gebouwd Congres, #VanGasLos. Deze keer is het aan Duurzaam Gebouwd-expert Arno Kleine Staarman van Aranto om zijn stelling naar voren te brengen.

Stelling #VanGasLos: ‘Verbied vanaf 2018 gasaansluitingen in nieuwbouwwoningen. Dit is de enige manier om echte innovatie vanuit de markt te bevorderen.’

Op Frankrijk na is Nederland van alle Europese landen het verst verwijderd van de doelstelling die is afgesproken in de EU-Richtlijn Hernieuwbare Energie voor 2020. Voor Nederland geldt als doel dat 14% van het verbruik van energie uit hernieuwbare bronnen moet komen. In 2014 was dat nog maar 5,5%; daarmee was ons land 8,5 procentpunt verwijderd van de EU-doelstelling, blijkt uit cijfers van het CBS.

Om van de klimaatconferentie in Parijs in 2016 serieus werk te maken van duurzame energie, moet een volgend kabinet stoppen met polderen en beginnen met poetsen. Alleen fossielen blijven verslaafd aan fossiele energiebronnen!

Poetsen kan met 3 maatregelen:

