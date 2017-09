Vergeet nou toch eens die labels!

Auteur: Jan Willem van de Groep

Het moet onderhand geen medianieuws meer zijn als corporaties stappen zetten om hun woningvoorraad te verduurzamen. De Stroomversnellingsprojecten die de afgelopen maanden zijn opgeleverd, zien we ook niet meer terug in nieuwsberichten. Prima. Dat betekent dat grote sprongen normaal worden.

Toch is er een grote groep corporaties die nog steeds niet begrijpt dat ze aan de lat staat voor een energie-neutrale woningvoorraad per 31 december 2049. Zo las ik vorige week een nieuwsbericht van een corporatie die vol bravoure het nieuws de wereld in bracht (en het werd door veel media als groot nieuws gezien) dat ze met maar liefst 8 ingrepen 750 woningen gingen verduurzamen naar label A. Dit alles om in 2020 gemiddeld label B te halen. Dat betekent de komende 25 tot 30 jaar nog zeker een verbruik van zo’n 1.100 m3 gas per jaar per woning en met zes zonnepanelen een minimale besparing op huishoudelijk verbruik. Zonder huurverhoging betekent het ook nog eens zo’n € 20.000 out-of-pocket kosten voor de desbetreffende corporatie.

Woningen aanpakken met louter de focus op energiebesparing is sowieso niet zo’n handige strategie. Het is beter om de energie-ingrepen te plannen, bovenop de grootschalige onderhouds- of renovatie ingrepen. Ik durf te stellen dat de komende 30 jaar alle bestaande woningen van corporaties en andere verhuurders (behalve degene die nu 'verpest' zijn met labelstappen) zo’n ingreep voor de kiezen krijgen. Op dat moment is het heel simpel om daar de stap naar energie-neutraal bij op te stapelen. Kostenneutraal voor de bewoner en bijna nul consequenties voor het investeringsvermogen van de corporatie. Juist in deze tijd liggen er mogelijkheden om voor zeer lage rentes leningen aan te gaan met zeer lange looptijden (50 jaar vast voor 2,14%). Pak met die mogelijkheid de grote stappen waar je nu kunt en bedenk vervolgens hoe die langzaam transformerende massa energieneutraal wordt per 2050 in plaats van gemiddeld label B in 2020. Die tijd hebben we toch wel gehad in een tijdperk dat iedereen van het gas af wil.

