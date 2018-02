Warmetruiendag en circulaire mouwen

Warmetruiendag, wat een lekker kneuterig idee uit de lage landen om aandacht te besteden aan het milieu! Samen de verjaardag vieren van het Kyotoprotocol door met z’n allen de verwarming een paar graden lager te zetten en lekker comfortabel in je warme trui aan de slag. En ja, je leest het goed, Warmetruiendag (vandaag!) wordt circulair bouwen.

Hoewel de Warmetruiendag al 12 jaar bestaat, hoorden wij er persoonlijk dit jaar pas voor het eerst over. En als we om ons heen kijken zijn wij niet de enigen. Daarnaast zien wij ook veel mensen die het begrip duurzaamheid wel kennen, maar niet inzien wat ze er zelf allemaal aan kunnen doen. Laat staan de circulaire economie die we met z’n allen als doel hebben gesteld middels het grondstoffenakkoord: “Nederland Circulair 2050”.

Een dag per jaar hier speciale aandacht voor is natuurlijk mooi. Het maakt het tastbaar voor het grote publiek. Zoek een warme trui en doe mee. Heb je er geen? Dan koop je toch een warme trui! De vraag is natuurlijk of je deze vervolgens nog vaak zal dragen, met het warmterecord van 24 januari jongstleden. Of deze aanpak dus de meest duurzame oplossing is, laten we even in het midden. Een circulaire trui zou wat dat betreft meer soelaas bieden.

Warmtetruiendag als start leertraject

De tastbaarheid van een circulair kledingstuk zette ons aan het denken. Wij zien Warmetruiendag 2018 als een mooi startpunt voor een leertraject. We moeten met z’n allen van ver komen en er is nog veel te doen om het grondstoffenakkoord te halen. We komen er niet alleen met circulair kledingstuk. Ook de bouw moet mee. Wij zetten ons hier met Alba Concepts op allerlei manieren voor in.

Om die transitie naar de circulaire economie tastbaar te maken voor het grotere publiek gaan wij (Jip en Jesse) onze zoektocht naar een circulaire trui in kaart brengen. Ons doel: een circulaire trui voor het hele team voor Warmetruiendag 2019. Ons middel: vlogs! Ons proces: wat leren wij, als starters in de bouwsector, van de zoektocht naar een circulaire trui. En wat kan de bouw van ons leren? Startpunt: nu!

Doe jij met ons mee?

Auteurs: Jesse van der Mieden en Jip van Grinsven (zie foto bovenaan)