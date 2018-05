Woonconcepten nu ook met aardgasloze componenten

Aardgasloos bouwen is de toekomst, maar hoe krijg je nu een woning los van het aardgas? Het innovatielab TBI WOONlab heeft daarvoor zijn woonconcepten beterBASIShuis en lekkerEIGENhuis upgrade gegeven naar aardgasloos.

Naast aardgasloos zijn de bouwconcepten ook aangepast naar andere energiezuinige opties, zoals BENG en Nul-op-de-meter, tot de mogelijkheden. TBI WOONlab wil met de duurzame upgrade voldoen aan de Wet Voortgang Energietransitie (VET) die regelt dat de aansluitverplichting van nieuwbouw op het gasnet per 1 juli 2018 verdwijnt.

De woonconcepten beterBASIShuis en lekkerEIGENhuis zijn ontwikkeld in het TBI WOONlab van de TBI-ondernemingen ERA Contour, Groothuis Wonen, Hazenberg Bouw en Koopmans Bouwgroep. Samen zorgen zij al ruim vier jaar voor innovaties op het gebied van wonen. De concepten kunnen in zeven tot vijftien verschillende smaken uitgevoerd worden, zoals landelijk, klassiek, modern of jaren ’30.