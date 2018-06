Studenten uitgedaagd om circulaire woon- en werkomgeving te ontwerpen

In de nationale ontwerpwedstrijd SLIMCirculair 2018-2019 strijden multidisciplinaire studententeams om het meest CO2-vriendelijke, spraakmakende, vernieuwende, duurzame en circulaire ontwerp voor een opdracht van gemeentes.

SLIMCirculair is een initiatief van BetterWorldSolutions en BouwCirculair om de toepassing van hernieuwbare en circulaire bouwmaterialen duurzaam op te schalen. “Wij geloven dat in elke jongere iets groots schuilt”, stellen deze organisatie in haar uitnodiging. “Dat ze beschikken over een grenzeloze inventiviteit en de aanjager zijn van alles waar we in Nederland trots op zijn. SLIMCirculair 2018 - 2019 is de wedstrijd voor studententeams die de stad slimmer en cooler maken.”

Op de Landelijke informatiedag SLIMCirculair op 14 juni van 13:00 tot 16:00 uur in Futurelab in Vianen wordt een en ander verder verduidelijkt. Gemeenten zijn gevraagd om met een woon/werkgebiedopdracht te komen die voor SLIMCirculair in aanmerking komt. Aan studententeams de uitdaging om een innovatief plan te ontwerpen, door te rekenen en uiteindelijk in een proefopstelling/ prototype aan de betrokkenen en de landelijke jury te presenteren. Bedrijven en experts helpen de studenten. Zij faciliteren techniek, middelen en kennis om een nieuw woon-werkgebied te (her)inrichten.

Een opdracht zou kunnen zijn: het ontwerp van een circulair informatiecentrum voor de buurt met buurtkas, stadsakker en cafe. Maar ook het ontwerp van een lokaal milieustation als grondstoffenbank voor de circulaire economie, herbestemming van een voormalige fabrieksloods/een school/monument of het ontwerp van een ecowall/waterplein met faciliteiten, horen tot de mogelijkheden.

Ontwerpcriteria zijn:

- toepasbaarheid, innovatief en slim energieneutraal, maar het liefst energiepositief, met een hoge CO 2 -reductie

- NatuurINCLUSIEF

- klimaatadaptief bouwen met groene gevels en daken en natuurlijk met nestmogelijkheden (bv. holle stenen) voor vogels

- materiaalgebruik: gemaakt van circulaire (biobased) materialen

- economisch en prijstechnisch haalbaar en opschaalbaar

- creativiteit van de mediacampagne

De landelijke kick off is medio eind september 2018. Aan het einde van het schooljaar 2018 - 2019 kiest de vakjury ​onder leiding van de nationale energiecommissaris Ruud Koornstra, het beste ontwerp​. Vervolgens kiest het publiek ​het meest aansprekende ontwerp. De finale is half juni 2019.