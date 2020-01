Rotterdam verkent 12 wijken voor aardgasvrije gebiedsaanpak

Rotterdam zet een volgende stap naar een aardgasvrije stad met een verkenning van twaalf wijken. Hierin wordt gekeken naar technische en sociale haalbaarheid, betaalbaarheid en de mogelijkheid om er andere opgaves in de wijk aan te koppelen.

Om de ambitie om in 2050 heel Nederland van het aardgas af te hebben, is Rotterdam dit jaar gestart met gebiedsaanpakken om vijf buurten van het aardgas te halen. Ook verkent de stad in 2020 in 12 wijken of ook daar een gebiedsaanpak aardgasvrij kan starten voor 2030. Hierin wordt rekening gehouden met technische en fysieke zaken, zoals de staat van de woningvoorraad, maar ook naar inkomen, zelfredzaamheid en motivatie in de wijk.

Maatregelen

In 2021 wordt definitief bepaald welke wijken als eerste aardgasvrij worden. De stad geeft aan dat de maatschappelijke kosten hierbij zo laag mogelijk worden gehouden. Bij de selectie wordt gekeken naar een collectieve warmteoplossing, de staat van het gasnet, nabijheid van duurzame bronnen zoals warmtenet, planning van werkzaamheden in de grond (vervangen riolering en leidingen), bezit van woningcorporaties, nieuwbouw, aantal gasaansluitingen, herstructureringsopgaven, et cetera. Ook wordt vastgesteld of bewoners kunnen investeren in hun huis of pand.

Het gaat om de volgende wijken: Zuidwijk, West, Ommoord, Noord, Zuid Midden, Kop van Feijenoord, Beverwaard, Hoogvliet, Kralingen, Lombardijen, Noordereiland en Hoek van Holland.

Transitievisie Warmte

De verkenning wordt uitgevoerd in het kader van de Transitievisie Warmte, die alle gemeenten in 2021 moeten opleveren. In deze visie staat welke wijken voor 2030 worden aangepakt met een gebiedsaanpak aardgasvrij en welk duurzaam alternatief voor gas de voorkeur heeft. Bewoners worden hierbij betrokken.