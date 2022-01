127 nieuwe woningen opgeleverd met materialenpaspoort

Gebiedsontwikkelaar BPD (Bouwfonds Property Development) sprak ruim een jaar geleden met Madaster af om duizend nieuwbouwwoningen te voorzien van een materialenpaspoort. In Wageningen zijn onlangs in dit kader de eerste 127 woningen opgeleverd. In de betrokken wijk wordt al langer gepionierd.

Het was Frans Holleman, regiodirecteur Noord-Oost & Midden bij BPD, die de aanzet gaf om die duizend nieuwbouwwoningen onder te brengen in Madaster. “De paragraaf duurzaamheid is bij BPD vol aangezet met elementen als klimaatadaptatie, energie, circulariteit en gezondheid. Het materialenpaspoort willen wij gebruiken om bewuste materiaalkeuzes te maken voor de woningen die wij ontwikkelen, zodat deze in de toekomst hoogwaardig herbruikbaar zijn”, aldus Holleman.

Door de in de woning toegepaste materialen en producten te registreren in Madaster, het kadaster voor materialen, wordt inzichtelijk wat de materiële, circulaire en financiële waarde is van een gebouw. Dit werkt slim ontwerpen in de hand en stimuleert hergebruik van (bouw)materialen, zo berichtte Cirkelstad onlangs over het project in Wageningen.

Innovatief

De eerste 127 BPD-woningen met een materialenpaspoort staan in de nieuwbouwwijk Buitenoord. Het gaat om 94 koopwoningen en 33 sociale huurwoningen. Bij alle woningen in het project is sprake van innovatief energie- en materiaalgebruik, waarbij een deel van de woningen ook energieneutraal is.

Deze wijk was overigens al vanaf 2011 gasloos, lang voordat dit in Nederland gebruikelijk was. Zo wordt de warmte en koude in nieuwe woningen geleverd met behulp van bodemenergie. In de wijk werd dus al langer gepionierd en dat gebeurt nog steeds. Zaken als klimaatadaptatie, circulariteit, energietransitie en gezondheid staan daarbij centraal.

Data

Over de oplevering van een woning met een materialenpaspoort, zegt Patrick den Boer (BIM- regisseur Trebbe Wonen) in hetzelfde artikel dat het grote verschil voornamelijk zit in de extra data die moeten worden vastgelegd. Toch zit hier, volgens Den Boer, niet het grote werk in, omdat de gebruikte 3D-datamodellen al van goede kwaliteit zijn. Den Boer: “Aanvankelijk zat de inspanning vooral in het specifiek per bouwnummer aanleveren van modellen. Inmiddels is het echter mogelijk om 3D-modellen op te splitsen naar bouw- en huisnummer. Wij kunnen hier vanuit het concept bij elk project weer van profiteren. Het paspoort voor kopers wordt onder onze account opgezet en voor oplevering digitaal overgedragen aan BPD.”

Het verzamelen van de data is pas het begin, zo stelt Arjen Kleijer (locatiemanager BPD) op de website van Cirkelstad: “Van de 127 nieuwbouwwoningen in Buitenoord die zijn opgeleverd, zijn nu alle materialen vastgelegd in Madaster. De volgende stap is de eigenaar van een nieuwbouwwoning inzicht geven in de materiële, circulaire en financiële waarde van de woning op basis van het materialenpaspoort. Daarnaast willen we de eigenaar graag de mogelijkheid bieden om zijn materialenpaspoort actueel te houden.”

Corporatie

De inzet van de materiaalpaspoorten in Buitenoord zijn volgens Annelies Barnard, betrokken als directeur-bestuurder van de Woningstichting, belangrijk voor het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen van de corporatie. Barnard: “Wij willen onze woningen verduurzamen en klimaatbestendig maken, waarbij we de woonlasten als uitgangpunt nemen. We koppelen de verduurzaming ook aan het geplande onderhoud. Dankzij materiaalpaspoorten krijgen wij inzicht en kunnen wij ook sturen op onze CO 2 -reductiedoelstellingen. Wat we nu leren, kunnen we gebruiken bij het meer inzetten op duurzame materialen.”

Kleijer besluit het verhaal met: “Steeds meer bouwers, leveranciers en producenten van materialen zijn zich bewust van de noodzaak van een circulaire aanpak bij gebiedsontwikkeling. Daar komt bij dat de rijksoverheid ook nog steeds de intentie heeft om materiaalpaspoorten verplicht te stellen. Het ligt dus wel in de lijn der verwachting dat dit de standaard wordt.”

Beeld: Trebbe