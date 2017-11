Zo'n 9.000 panelen op grootste collectieve zonnedak

Op het gebouw van Nissan Amsterdam verschijnen volgend jaar 8.911 zonnepanelen. Hiermee geldt dit dak als het grootste collectieve zonnedak van Nederland.

Dit dak vol zonnepanelen hebben 1miljoenwatt en Janszon ontwikkeld, dankzij de Zoncoalitie. Hierbij heeft Nissan zelf verzocht om tot een collectief zonnedak te komen.

Duurzame energie als belangrijke pijler

Met de installatie van de zonnepanelen op dit dak zet de autofabrikant een nieuwe stap in zijn strategie, die is gericht op Intelligent Mobility. Hierbij geldt duurzame energie als een van de pijlers. “Dit project past binnen ons streven om mobiliteit duurzamer en slimmer te maken”, geeft managing directeur Koen Maes van Nissan Benelux aan. “We werken aan duurzame energieproductie en projecten als energieopslag met gebruikte batterijen, voertuigen die energie terugleveren aan het net en car sharing. Het zonnedak is een van de bouwstenen.”

De zonnepanelen komen het dak van Nissan Motor Parts Center en wekken naar verwachting jaarlijks 2,7 miljoen kWh zonnestroom op. Dat staat gelijk aan het stroomverbruik van ongeveer 900 huishoudens. Naar verwachting wordt de eerste stroom eind februari opgewekt, de volledige oplevering staat gepland op 1 mei.

Investeren in zonnepanelen vanaf € 25

Aangezien het gaat om een collectief zonnedak, kan iedereen investeren in deze zonnepanelen. Vanaf € 25 kan iedereen een of meerdere ZonneDelen kopen, via ZonnepanelenDelen.nl. In totaal zijn er 20.000 ZonneDelen te koop. De verkoop start op 15 november, maar nu bestaat al de mogelijkheid tot voorinschrijving. De levering van de energie gaat via Qurrent.

ASN Bank en het Duurzaamheidsfonds van de gemeente Amsterdam verstrekken samen een financiering van € 3,2 miljoen voor dit dak. “Amsterdam moet veel meer duurzame energie gaan opwekken en daarom is dit een mooi resultaat”, vindt wethouder Duurzaamheid Abdeluheb Choho. “Door de samenwerking tussen inwoners en bedrijven ontstaat hier, mede dankzij het Duurzaamheidfonds van de gemeente, de eerste grootschalige zoncoalitie. Ik hoop dat de durf en betrokkenheid die ZonnepanalenDelen en Nissan hier tentoonspreiden een voorbeeld zullen zijn voor andere Amsterdamse bedrijven.’’

Foto: Het dak van Nissan Moter Parts Center (bron: Nissan)