Tweede versie WELL heeft meer flexibele eisen

Sinds juni 2018 is er een tweede versie van de certificeringsmethodiek WELL. Verschillen tussen V1 en V2 worden onder de loep genomen door Duurzaam Gebouwd-partner DGMR.

Eerder werden onder andere WELL-adviseurs van DGMR benaderd door het International WELL Building Institute om ervaringen over de eerste versie van de methodiek te delen. Daar kwam een top tien met verbeterpunten uit, die IWBI doorvertaalde naar zeven veranderingen, die zijn opgenomen in deze tweede versie. Deze versie kwam in juni uit.

Belangrijke wijzigingen in V2 zijn de meer flexibele eisen. Daarnaast is het nu mogelijk om lokale WELL-assessoren in te schakelen om de gezondheid in gebouwen te verifiëren. Verder past deze tweede versie beter bij de Nederlandse situatie. Meer veranderingen zijn te vinden in een nieuwe whitepaper van de hand van DGMR.

Waarschijnlijk schakelt IWBI in het eerste kwartaal van 2019 over naar WELL v2. Meer informatie over wat de nieuwe versie kan betekenen in het verduurzamen van een gebouw vind je op de website van DGMR.