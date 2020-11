Doe mee aan de expeditie Gezonde Scholen

De opgave voor gezonde en duurzame schoolgebouwen is nog nooit zo urgent geweest. Een groot deel van de onderwijsruimten voldoet niet aan de minimumkwaliteit voor gezonde lucht, benadrukt door de huidige gezondheidscrisis. Wacht niet totdat het te laat is en kom nú in actie om de renovatie- en verduurzamingsopgave voor scholen in te vullen.

Hoe kunnen we jou helpen om je dromen waar te maken en de gezondste school van Nederland neer te zetten? Dat doen we met de nieuwe werkvorm ‘Duurzaam Gebouwd Expeditie’, gericht op verbinding, educatie en kennisdeling. De expeditie is een vehikel om voor een langere periode gestructureerd met betrokken spelers in gesprek te gaan én in actie te komen om een circulaire, energieneutrale omgeving te realiseren. Duurzaam Gebouwd creëerde de expeditie om complexe verduurzamingsopgaves in te vullen met en vóór ambitieuze opdrachtgevers, zoals de gemeente Hattem.

Een Expeditie bestaat uit vijf fysieke kennisbijeenkomsten op basis van één bepaald thema met vastgestelde vraagstellingen en subthema’s. Duurzaam Gebouwd brengt op deze momenten een vaste kerngroep bij elkaar van 15-20 expeditieleden. Iedere bijeenkomst duurt 3 uur en wordt geleid door een gespreksleider die de groep inspireert ten aanzien van het maandthema.

Wij kunnen voor jou ook een expeditie organiseren, ben jij een ambitieus schoolbestuur en wil jij samen werken aan de gezondste school van Nederland? Bekijk dan bovenaan de video en laat van je horen!