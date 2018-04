Extra innovatiesubsidie aardgasvrije wijken: € 12,8 miljoen

Vanaf 3 april jongstleden is er € 12,8 miljoen extra innovatiesubsidie beschikbaar voor aardgasvrije wijken, woningen en gebouwen. Hierbij ligt de focus op ontwikkeling van innovatieve producten.

De programmalijn Aardgasvrije wijken, woningen en gebouwen richt zich op innovaties die snel gerealiseerd kunnen worden in de bestaande bouw. Consortia ontwikkelen prototypes van innovatieve producten die woningen, gebouwen en wijken aardgasvrij helpen maken.

De innovaties moeten grootschalig kunnen worden toegepast en in snel tempo worden geproduceerd. De programmalijn past in de kabinetsplannen om CO 2 -doelstellingen te behalen. Voor eind 2021 zijn 30.000 tot 50.000 bestaande woningen per jaar aardgasvrij.

Wie van plan is subsidie aan te vragen, kan zijn projectidee vooraf laten toetsen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het TKI Urban Energy, via het online projectideeformulier. Meer informatie over de regeling is te vinden op de website van RVO.nl. Hier is het onder andere mogelijk om je projectidee te toetsen.