Sportbedrijf blijft toekomstbestendig door maintaincontract

Een omvangrijk prestatiecontract en verduurzamingstraject zorgen ervoor dat sport- en belevingscentrum De Scheg in Deventer toekomstbestendig blijft. Betrokken bij het contract zijn Van Wijnen, Installatiebedrijf Van Dorp en Wolters Vastgoedonderhoud, in de combinatie WDW Ontwikkelend Beheer.

De Scheg ontplooit verschillende activiteiten, waaronder een zwemparadijs met wildwaterbaan, squashbanen en diverse gymzalen. Dat vereist een complexe mix van technieken, waaraan Duurzaam Gebouwd-partner Van Dorp een bijdrage levert.

WDW Ontwikkelend Beheer, met de expertises van Van Wijnen, Van Dorp en Wolter Vastgoedonderhoud, zijn betrokken bij een maintain-contract. Deze samenwerking heeft als doel om alle accommodaties beschikbaar te houden voor bezoekers. Daarnaast loopt er een verduurzamingsproject, om te kijken naar mogelijkheden rondom energiebesparing.

Binnen dit project zijn diverse duurzaamheidsmaatregelen besloten. Zo is een zonnepark aangelegd met 1.570 zonnepanelen, kregen de technische installaties een upgrade, is ledverlichting aangebracht en zijn er bewegingssensoren toegepast. Eerder schreven we een artikel op DuurzaamGebouwd.nl over de maatregelen, waaronder de inzet van warmte die vrijkomt van de ijsbaan.

“Van Dorp geeft ons het gevoel dat wij belangrijk voor hen zijn”, vertelt manager techniek facilitair & verhuur Henk Reyers van Sportbedrijf Deventer. “Als we bijvoorbeeld een melding doen, wordt deze snel en accuraat opgepakt.” Een grote onderhoudsperiode is een voorbeeld van de succesvolle samenwerking. Hierbij werden in twee weken diverse aanpassingen gedaan aan elektra en installaties en werden regelkasten vervangen.

Foto via: Van Dorp