Huurwoningen in Emmerhout gerenoveerd naar nul-op-de-meter

Woningcorporatie Lefier gaat 169 woningen in Emmerhout energieneutraal en Nul op de Meter (NOM) maken. De woningen krijgen onder andere een innovatieve isolatiegevel, zonnepanelen, een warmtepomp en een duurzaam ventilatiesysteem. Met deze verbeteringen – die door BAM Wonen worden gerealiseerd - kunnen de huizen volledig van het gas af. Ook krijgt een deel van de woningen een nieuwe badkamer, keuken en toilet.

Hans Vegter, projectmanager bij Lefier, gaat nu om de tafel met de bewoners. “De plannen zijn rond, samen hebben we de puzzelstukjes bij elkaar gekregen. We praten nu met bewoners: zij kiezen uiteindelijk of ze akkoord gaan met de woningverbetering. Maar de meeste bewoners staan er positief in. Zoals het er nu voor staat kunnen we in november 2018 beginnen met de verduurzaming”.

Gasloos

De 169 woningen zijn een deel van het totaal aantal dat gerenoveerd wordt. Voor 2019 staan in Emmerhout 252 woningen op de planning om gerenoveerd te worden. En in 2016 werden al 38 woningen aangepakt aan de Laan van het Kinholt. Dat project is door de huurders positief gewaardeerd met een 8,3 als gemiddelde score. Al deze renovaties passen binnen de ambitie van Lefier om voor 2050 alle woningen energieneutraal en gasloos te maken.

NOM-keur

BAM heeft meer dan 1200 NOM-woningen gerealiseerd en in voorbereiding en heeft hiervoor als eerste bouwer in Nederland het volledige NOM-keur ontvangen. Hiermee zijn de kwaliteit en beloofde prestaties van de NOM-woningen officieel gegarandeerd.