Logistiek centrum kan ook getransformeerd worden

Op het bedrijventerrein Dobbewijk in Voorschoten gaat wonen en werken al jaren samen. De afgelopen jaren kreeg het gebied een vernieuwing met verschillende nieuwbouwobjecten. Vastgoedontwikkelaars Van Wanrooij en Boelens de Gruyter kochten het logistiek centrum aan de Industrieweg 15.

“De unieke ligging van het centrum maakt dat het object ook voor de lange termijn waardevast zal zijn”, vertelt directeur Maarten de Gruyter van Boelens de Gruyter. “De locatie leent zich goed voor het gebruik als distributiecentrum of als hub voor stadsdistributie in de regio’s Den Haag en Leiden.”

In de toekomst kan na een vertrek van de huurder een herontwikkeling naar woningbouw interessant zijn. “De vraag naar woningen in de regio is groot, waarbij het ook het doel van de gemeente en de provincie is om de woningvoorraad te vergroten in deze regio”, geeft directeur John van Wanrooij aan van Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling. Op dit moment is er nog geen sprake van deze transformatie: het volledige gebouw is langdurig verhuurd aan Nippon Express.