Parkeerdek met 3500 zonnepanelen officieel geopend

CarbonBlue, het parkeerdek van Carbon6 bestaande uit 3500 zonnepanelen, is officieel geopend. “Dit is een zeer interessant voorbeeld van wat je kunt doen zonder dat je meteen enorme hoeveelheden geld hoeft te investeren.”

Tijdens de officiële opening in Heerlen konden bezoekers genieten van virtual reality, attracties, kunst en unieke exposities. “De overkapping met de 3500 zonnepanelen is heel groot en indrukwekkend”, reageerde een van de bezoekers. “Wat ik heel prettig vind is dat het daglicht door het dak wordt gefilterd. De zonnepanelen zijn deels transparant. Omdat er geen wanden zijn is het helemaal niet donker overdag. Dat scheelt verlichting en dus energie.”

Lof

Jens Bartholmes van de EU commissie was tijdens het plenaire gedeelte vol lof over de renovatie van de Kloosterweg 1 in Heerlen. World of Walas nam het oude CBS-gebouw onder handen en zorgde voor duurzame energie, die 35% van de energiebehoefte invult. “Jullie hebben deze verlaten plek nieuw leven ingeblazen en wel op een zeer duurzame manier”, vond Bartholmes.

Er werden 3500 zonnepanelen geïnstalleerd, waarmee ongeveer 35% van de totale energiebehoefte wordt opgewekt

Duurzame renovatie

Er zijn meer duurzaamheidsmaatregelen doorgevoerd dan alleen de opwek van duurzame energie. Zo is er gekozen voor een houten constructie, wordt duurzaam hout toegepast uit Afrika genoemd ‘low impact lumbering’ en zijn er oplaadpunten voor elektrische auto’s en een helofytenfilter.