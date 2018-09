Monumentaal pand De Tinfabriek krijgt refresh

Een duurzame en inspirerende omgeving, dat is wat De Tinfabriek uit Naarden beoogt. Het industriële en monumentale pand uit 1956 is toe aan een refresh, dus krijgt het een grondige renovatie om de tand des tijds weer te kunnen weerstaan. De fabriek wordt gasloos, verwarmd door lucht-water warmtepompen, krijgt HR++ glas en wekt eigen duurzame energie op dankzij zonnepanelen.

Wat is er nu beter dan een bestaand pand nieuw leven in te blazen? Met die gedachtegang startte de verduurzaming van het gebouw, onder de leidraad van BREEAM-NL In-Use. De veelvoud aan duurzaamheidsmaatregelen zorgen ervoor dat er voor het één na hoogste niveau wordt geknokt: Excellent.

Met de Trias Energetica in het achterhoofd krijgt de fabriek ongeveer 5.000 m2 aan isolatie, om de schil op een goed kwaliteitsniveau te krijgen. Een ander bijzonder element van de verduurzaming is de samenwerking met ERCO, een verlichtingsfabrikant die het lichtplan voor het gehele complex ontwikkelde. De ledverlichting heeft een laag verbruik, hoge lux-opbrengst en bevordert creativiteit.

Eerder was de fabriek in gebruik als tinfabriek, waar metalen werden gesmolten en geperst. Het complex heeft vandaag de dag een andere eigenaar en krijgt een andere functie en invulling. Nieuwe gebruikers zijn Volvo Buitenweg en MEETTIN. In het najaar van 2018 opent het vernieuwde pand, nu met een mengelmoes aan activiteiten, de deuren. De fabriek biedt dan ruimte als ontmoetingsplek waar mensen met plezier verblijven en werken. Er is vanaf de opening onder andere ruimte voor flexwerken, meetings en zakelijke bijeenkomsten.