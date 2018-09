Duurzame nieuwbouw Hogeschool Utrecht klaar voor nieuwe studiejaar

Zeven instituten van Hogeschool Utrecht starten het studiejaar 2018/2019 in een gloednieuw gebouw. Deze duurzame nieuwbouw van 22.000 m2 is opgebouwd uit 7 verdiepingen, met 13 (rol)trappen vanuit een groots atrium voor 5.800 studenten. Het is gerealiseerd door het consortium Spark, een samenwerking van Strukton Worksphere en BESIX Nederland, dat na oplevering nog 15 jaar betrokken blijft voor het technisch beheer en onderhoud.

Traditioneel is een onderwijsgebouw een verzameling van klaslokalen, een aula en een kantine. Strukton Worksphere en BESIX Nederland gaven vorm aan de opdracht van ontmoeten en verbinden en realiseerden een ultieme verblijfsplek voor studenten en medewerkers, met een mooi design, een transparant karakter en vanaf iedere plek in het gebouw zicht op buiten.

Gasloos

De nieuwbouw van de Hogeschool Utrecht is een gasloos gebouw, dat nagenoeg voldoende energie opwekt voor eigen gebruik, met slechts een bescheiden elektrische verwarmingsketel als achtervang voor de verbruikspieken. Duurzame keuzes als led-verlichting, WKO, zonnepanelen, daglichtregeling en CO 2 -gestuurde ventilatie, warmteterugwinning in luchtbehandelingskasten, vuilwerende gevelbekleding, waterbesparende kranen en regenwaterinfiltratie dragen bij aan een duurzame omgeving. Het resultaat: een BREEAM-NL Excellent certificaat.

Geluidsabsorptie

Binnen vallen de kanariegele roltrappen op. Andere hoogstandjes zijn het modulaire binnenwandsysteem met geluidsisolatie en -absorptie en de schil van zonnepanelen op het dak die alle installaties aan het zicht onttrekken. Kers op de taart zijn 11 daktuinen, waar studenten kunnen studeren voorzien van alle faciliteiten.