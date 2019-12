Uiterst korte bouwtijd door integrale samenwerking

Je hebt nog ruim een week om je project voor de Nederlandse Duurzaam Bouwen Awards 2020 in te zenden. Een van de winnaars van dit jaar, cepezed, kan het je absoluut aanbevelen.

Tijdens het Duurzaam Bouwen Congres in Friesland (februari 2019) won cepezed, bureau voor ruimtelijk ontwerp, de Publieksprijs met het volledig circulaire en demontabele The Green House in hartje Utrecht.

cepezed is gevestigd op een steenworp afstand van de TU Delft, maar de award kreeg een prominente en goed zichtbare plek in The Green House zelf. De gasten die destijds langskwamen hebben erg positief gereageerd en cepezed ontving mooie felicitaties, waar ze tot op heden nog steeds erg dankbaar voor zijn. Verder waren er natuurlijk ook felicitaties voor de opdrachtgever en samenwerkingspartners onderling: R Creators, Alba Concepts, Albron, Facilicom, Strukton en Ballast Nedam.

“Naast de dankbaarheid die je ervaart bij het winnen van zo’n prijs”, zo klinkt het bij cepezed, “gaf het ook mooie publiciteit en nieuwswaarde, waarmee we hopen de bouwketen te hebben geïnspireerd tot anders denken en verandering. Fijn was uiteraard de erkenning voor een circulair project dat vandaag de dag nog vaak gebruikt wordt als toonbeeld van een geslaagde praktijkcase.”

Voorbeeldproject circulaire economie

Bij cepezed zat men intussen niet stil. Een van de nieuwe ontwikkelingen is het toepassen van hout bij demontabele gebouwen. Zo realiseert het bureau momenteel een prototype op het eigen terrein Bouwdeel D(emontabel). In 2012 verwierf cepezed dit complex, het voormalige Techniekmuseum in Delft, en vormde het om tot een creatief cluster met huisvesting voor uiteenlopende bedrijven in de creatieve sector. Hier is het bureau bezig met een voorbeeldproject op het gebied van circulaire economie. Het kent een maximale intrinsieke waarde in combinatie met de mogelijkheid om het gebouw eventueel geheel te remonteren als dat in de toekomst nodig blijkt te zijn.

Dit kantoorgebouw wordt geheel demontabel opgetrokken uit een geprefabriceerde staalconstructie en eveneens geprefabriceerde houten vloeren van LVL-elementen. Op de houten vloeren is een dekvloer van minerale korrels en gipsvezelplaten aangebracht, die is voorzien van een afwerkvloer van PVC. De gevel is grotendeels transparant, met verticale lamelstroken die voor natuurlijke ventilatie te openen zijn. Door een doordachte voorbereiding en een nauwe, integrale samenwerking tussen alle cepezed-disciplines, van de projectontwikkelingstak tot de architectuur- en interieurontwerpers en het cepezedbouwteam, werd een uiterst korte bouwtijd mogelijk.

Zelfvoorzienend busstation

Intussen heeft cepezed veel meer projecten die in de prijzen vielen en is het bureau ook kansrijk voor een nieuwe Duurzaam Bouwen Awards in 2020. Bijvoorbeeld met het circulaire en energieneutrale Depot Amsterdam Noord van het Stadsarchief, de circulaire sloop en vernieuwbouw van het gemeentehuis in Woerden of het eerste zelfvoorzienende busstation in Nederland. Deze bushalte van de toekomst staat in Tilburg, net naast het treinstation dat cepezed de afgelopen jaren renoveerde. Het ontwerp is geheel gericht op reizigerscomfort (verwarmde bankjes!) en op een aangename overzichtelijke verkeersafwikkeling. Bovendien is het een nul-op-de-meter-project. Het busstation wekt evenveel energie op als dat het verbruikt.

Maak kans op een award

De Nederlandse Duurzaam Bouwen Awards hebben tot doel om de verduurzaming van de gebouwde omgeving te stimuleren. De awards zijn een initiatief van de stichting DBA, waarin abcnova, W/E adviseurs, FSC Nederland en Duurzaam Gebouwd hun krachten hebben gebundeld.

De Duurzaam Bouwen Awards worden uitgereikt tijdens de elfde editie van het Duurzaam Gebouwd Congres. Wil je kans maken op één van de awards? Schrijf dan voor 16 december in met je duurzame project!

Het Duurzaam Gebouwd Congres (thema ‘Missie Duurzaam Drenthe’, 6 februari in Assen) mag natuurlijk ook niet ontbreken in je agenda. Naast de awards zijn er onder meer 36 workshops in 9 zalen, elk met het doel om je in de praktijk verder te helpen.

Foto's: cepezed | Lucas van der Wee