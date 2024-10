<span class='TextRun SCXW193198526 BCX0' lang='NL-BE' xml:lang='NL-BE' data-contrast='auto'>School in Lübeck lost koeluitdaging op</span>

De pas gerenoveerde Baltic-Schule in Lübeck (D) biedt plaats aan ongeveer 1060 leerlingen. In 2014 werd de renovatie van de school gepland en in 2017 kwam het startschot voor het werk. De basisrenovatie van de gebouwdelen in de Briggstraße omvat brandbeveiliging, nieuwe ramen met driedubbele beglazing, nieuwe deuren, hoogwaardige warmte-isolatie van de muren en daken en de domotica. Maar hoe werd bij deze school de koelbehoefte ingevuld?

De gerenoveerde oude gebouwen hebben nu een uitstekende warmte-isolatie. Dat vereenvoudigt de verwarmingsvereisten in de winter, maar is ook anders en nauwkeuriger te beheren in de zomer. Thermisch geïsoleerde verwarmde ruimten koelen in de zomer slechts zeer langzaam af. Dat maakt de regeling van een stabiel, aangenaam binnenklimaat een grotere uitdaging. De oplossing voor de school in Lübeck bestaat uit Raffstore-zonweringsystemen aan de zuidkant van de schoolgebouwen. Die beperken de hoeveelheid warmte die in de zomer de ruime lokalen met driedubbele beglazing binnenkomt. ’s Nachts, wanneer de temperaturen afkoelen, worden de klaslokalen extra gekoeld, via speciale muurroosters.

De vraag naar koeling met een eenvoudige technologie is vooral groot bij scholen. In de Baltic-Schule werden in het kader van een basisrenovatie inbraakwerende muurroosters van Renson type 431 RC2 geplaatst. Ook werd Raffstore-zonwering en nachtkoeling via muurroosters toegepast.

Inbraakwerende koeling

Overdag als de school in gebruik is, zijn de lokalen warm tot zeer warm; 's nachts is er een koele stilstand. Van deze koele stilstand gebruikmaken, heet nachtkoeling. De opslagmassa van de schoolgebouwen wordt gebruikt om de lokalen 's nachts op een aangenamere temperatuur te houden. Je kunt daarvoor 's nachts alle ramen openzetten. Maar dan moet je ook rekening houden met allerlei ongedierte, muggen en ongenode gasten (inbrekers). Een nieuwe oplossing zijn inbraakwerende muurroosters voor nachtkoeling. Van buitenaf zien de roosters eruit als designelementen. Daarachter bevindt zich een normaal raam dat dicht kan, maar ook 's nachts open kan. De positie van het raam is van buitenaf niet zichtbaar.

In de school in Lübeck gebruikten de raamconstructeurs de 431 RC2 muurroosters van Renson. De RC2 staat voor weerstandsklasse 2 en voorkomt dat inbrekers de ramen openwrikken met hefboomgereedschap zoals schroevendraaiers, tangen of wiggen.

Daarom bestaat de 31 mm dikke muurroosterconstructie niet uit afzonderlijke lamellen, maar uit pakketten van vier lamellen, die stevig aan elkaar en onder elkaar zijn geschroefd. Elke set van vier lamellen is 140 mm hoog en wordt in de totale constructie van de school met zes speciale klinknagels met elkaar aaneengeschakeld. De lamellenconstructie is ook getest op zware slagregen. Zelfs bij storm komt er via de lamellen geen vloeibaar water in de lokalen. Vochtschade is dus uitgesloten.

Met een vrije doorsnede van 40,5 % zorgen de roosters voor een goede ventilatie. In de school in Lübeck zijn in elke klas twee muurroosters schuin tegenover elkaar geplaatst, zodat de klaslokalen goed geventileerd worden. Het project wordt volledig gefinancierd door fondsen van de Lübeck Possehl-Stiftung en gerealiseerd door het gebouwenbeheer van de Hanzestad Lübeck. De totale kosten voor het bouwwerk worden geschat op 7 miljoen euro.

