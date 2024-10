<span class='TextRun SCXW96329039 BCX0' lang='NL-NL' xml:lang='NL-NL' data-contrast='auto'>Onderwijscampus Deurne: minder vierkante meters school, meer rust</span>

IVO Deurne is een samenwerkingsverband tussen vier middelbare scholen, waarvan twee én het voormalige Stafbureau zijn sinds begin dit jaar onder één dak gehuisvest. In een duurzaam nieuw gebouw op de eigen onderwijscampus. Facilitair manager Willem Bierings, die van A tot Z bij de nieuwbouw betrokken was, vertelt wat deze vernieuwende samensmelting heeft opgeleverd. Willem Bierings, facilitair manager: “Er heerst nu veel meer rust en dat is het resultaat van een optelsom.”

Langverwachte nieuwbouw

Het Alfrinkcollege en het Sprongcollege beschikten tot voor kort ieder over een eigen gebouw. Net als de directie en de afdeling Bedrijfsvoering. Vanuit zijn functie weet Willem maar al te goed hoeveel onderhoud dat met zich meebracht: “Er was altijd iets te doen. De oude gebouwen - soms meer dan 50 jaar oud - waren slecht geïsoleerd. Te heet in de zomer en te koud in de winter. Daarnaast was de techniek niet meer up-to-date.”

De medewerkers keken dus uit naar het nieuwe gebouw. “Dat is comfortabeler en dankzij de materiaalkeuzes relatief onderhoudsvrij. Voorzien van duurzame systemen en oplossingen, en daardoor bijna energieneutraal. Maar er is ook samen met HEVO die het Programma van Eisen, kosten- en projectmanagement heeft verzorgd, gedacht aan hergebruik van materialen. Neem bijvoorbeeld de oude stoeptegels waar ik als kind op liep toen ik hier naar school ging. Die zijn gebroken en verwerkt in de gevel. Zo blijft een stukje historie bewaard.” Willem Bierings: "Dankzij de materiaalkeuzes is het relatief onderhoudsvrij."

Een mooie optelsom

“Omdat we in de nieuwbouw over minder vierkante meters school beschikken, dachten we dat het drukker zou aanvoelen”, vertelt Willem. “Maar dat is helemaal niet zo. Er heerst juist veel meer rust, en dat is het resultaat van een optelsom. Zoals de overzichtelijke indeling bijvoorbeeld. Door de rug-aan-rug-ligging van de scholen blijven de leerlingenstromen gescheiden. Daarnaast zijn de theorielokalen geclusterd op de tweede verdieping en de praktijklokalen op de eerste verdieping en de begane grond. Ook de goede akoestiek draagt bij aan de rust. Waren de oude schoolgebouwen echte klankkasten, nu zijn er maatregelen genomen om het geluid te dempen. En tot slot het kleurgebruik. We kozen voor elke school één hoofdkleur. Dat zorgt er meteen voor dat er toch ruimte is voor een eigen identiteit per school.”

Fraaie blikvangers

Willem was daarnaast betrokken bij de inrichting en de inkoop: “Je krijgt te maken met heel veel verschillende leveranciers. Maar in het eindresultaat is daar niets van te zien, dat is een eenheid. De leerlingen vertellen me vaak hoe mooi ze de nieuwe aula en de meubels vinden. Ze maken gretig gebruik van de nieuwe banken en poefjes. Dat is geweldig om te zien. Het is overigens ook mijn favoriete plek. Hier komt alles samen: kleur, inrichting, materiaalkeuze, akoestiek. Neem nou die petrolblauwe tribunewand, die er in contrast met het essenhout echt uit knalt. En geen enkele lijn is symmetrisch, een technisch hoogstandje van de architect. Een andere blikvanger vind je buiten. De gevel heeft een parelmoer-effect. De kleur verandert als je voorbijloopt.”

Aanpasbaar en duurzaam