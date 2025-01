Natuurinclusief ontwerp voor Kindcentrum Montfoort

Planten, dieren en vormen uit de natuur waren de inspiratiebron voor het ontwerp van Kindcentrum Montfoort. In het ontwerp van EGM verenigt het kindcentrum drie basisscholen en een kinderopvang onder één dak. Het Kindcentrum is volledig gasloos en bijna energieneutraal (BENG). Ook is er CO 2 -sturing, luchtbehandeling, een warmtepomp en warmteterugwinning aanwezig.

Het uitgangspunt was een kleinschalige en kindvriendelijke opzet, zodat elk kind – van 0 tot 13 jaar – zich er thuis voelt en met plezier naar school gaat. Het gebouw vormt een samenhangend geheel, maar door de variatie in hoogte en de compacte volumes straalt het de sfeer en dynamiek uit van een gezellige buurt.

De drie basisscholen HoWiBlo, De Hobbitstee en Graaf Jan en de buitenschoolse opvang Kind&co vormen samen het nieuwe Kindcentrum Montfoort. EGM architecten kreeg de vraag om één vriendelijk gebouw te ontwerpen waarin zij alle vier prettig samen passen. Organisch verbonden met het speelplein en de leeromgeving buiten. Een kindgericht gebouw, waar de verschillende pedagogische en onderwijsvisies samenkomen.

Leren over de natuur

Planten, dieren en vormen uit de natuur waren de inspiratiebron voor het ontwerp. Op zo’n manier dat kinderen spelenderwijs hierover leren en medewerkers hier gemakkelijk op in kunnen haken in spel en educatie. Zo is in de omringende tuinen geen strikt onderscheid tussen looppaden en het speelplein. Jong en ouder spelen naast en door elkaar.

Ontmoeten

Kinderen, ouders en medewerkers ontmoeten elkaar in het centrale hart. ’s Ochtends, ’s middags en tijdens activiteiten. Tafels nodigen uit om te gaan zitten, overal zijn hoekjes om te ontspannen of even weg te duiken in een spannend boek. Een prominente houten trap verbindt de ruimten van de onderbouw met die van de midden- en bovenbouw op de verdieping. Rondom de ontmoetingsplek liggen gedeelde voorzieningen zoals een muziek- en kunstatelier, een keuken, gymzalen, de bibliotheek en een speellokaal. Is er meer ruimte nodig, dan kan een wand van het speellokaal eenvoudig geopend worden. Zo strekt de speel- en leeromgeving van de bijna 600 kinderen zich uit over heel het Kindcentrum.

Akoestiek en daglicht

In de nieuwbouw zijn verschillende leerpleinen, waar kinderen onderwijs krijgen in groepen, zelfstandig kunnen werken aan een opdracht of uitgenodigd worden om interactief te bewegen. Elke basisschool kiest zelf hoe de leerpleinen worden ingezet, afhankelijk van de onderwijsvisie. Met grote glazen schuifdeuren zijn de leerpleinen verbonden met de leslokalen. Grote daklichten, goede akoestiek en daglicht vanuit de lokalen zorgen voor prettige leerpleinen waar kinderen geconcentreerd kunnen werken.

Gezonde en natuurlijke leeromgeving

Geïntegreerde nest- en broedkasten in de gevel, de groene daken en het natuurlijk ingerichte schoolplein dragen bij aan de biodiversiteit en een gezonde natuurlijke omgeving. Bovendien is de nieuwbouw onderhoudsvriendelijk en aanpasbaar aan veranderende wensen in de toekomst.

Beeld: EGM architecten