Energieneutraal renoveren, wie beheerst de kunst?

Auteur: Ton Verheijen

De ‘wet van de grote getallen’ bepaalt de vraag of Nul-op-de-Meter (NoM) grootschalig doorbreekt (en de prijzen kunnen zakken). Bouwbedrijven doen er alles aan. Ze komen met steeds slimmere en slankere organisaties en kleine, multifunctionele teams van ‘alleskunners’ op de bouwplaats. “We kunnen het. De bal ligt bij de corporaties.”

Dura Vermeer: 500 NoM-woningen in 2017

Dura Vermeer heeft flinke bedragen geïnvesteerd in verbeteren van haar NoM-product en het stroomlijnen van het bouwproces. Die dadendrang heeft al “enkele honderden” gerenoveerde woningen opgeleverd in Arnhem, Groningen (zie bovenstaande foto), Stadskanaal, Nijmegen en Heerhugowaard. Leuke aantallen, maar nog steeds te weinig voor goede doorontwikkeling, vindt divisiedirecteur Bouw & Vastgoed André Köster. Dit jaar zet hij in op 500 woningen. “Zulke aantallen zijn echt nodig om de organisatie, die we speciaal hiervoor hebben opgezet, te betalen en om de beloftes aan onze toeleveranciers waar te maken.” Hij verwacht een streefprijs van ruim € 50.000 alleen te kunnen aanbieden, als het onderhoud en de exploitatietermijn van 40 jaar zijn inbegrepen. Wat dat betreft is hij afhankelijk van de corporaties. “Zij bepalen of zij het onderhoud structureel bij ons onderbrengen of kiezen voor uitvoer in eigen beheer wat duurder uitvalt.” Wat verstaat Dura Vermeer onder een slim bouwproces? “Het draaiboek moet werken, de coördinatie moet goed zijn, iedereen moet bereikbaar zijn en de bewoners moeten precies weten wat er gaat gebeuren. Dat kan natuurlijk altijd beter. Wij denken straks voor 1 woning nog maar 4 mensen nodig te hebben. Dat is genoeg om de kant-en-klare prefab-producten, kliksystemen en stekkerklare installatie-units te plaatsen.”

Dijksma Draisma: 250 NoM-woningen opgeleverd

Bouwgroep Dijkstra Draisma biedt onder de naam DD Wonen ‘complete woonoplossingen’ aan, inclusief speciale coaches die bewoners en opdrachtgevers begeleiden. DD Wonen heeft inmiddels zo’n 250 nom-woningen opgeleverd of onder handen. Wat is de visie van dit bedrijf op NoM? “Innovatie is voor 15% techniek en voor 85% mensenwerk, communicatie en interactie”, vertelt innovatorFolkert Linnemans. “Nul-op-de-Meter vraagt om een andere manier van denken en communiceren dan we als bouwsector gewend zijn. Ook voor corporaties is dat nieuw. Zij moeten denken in termijnen van 40 jaar in plaats van 25 en dat is wennen. Maar de marktpotentie is enorm. En de urgentie wordt steeds meer voelbaar, omdat Nederland in 2050 van het gas af moet zijn.” Kan DD Wonen een prijs van € 60.000 bieden? Linnemans wil geen concrete uitspraken doen. Prijsvergelijkingen zijn “per definitie krom” vanwege de vele interpretatieverschillen, vindt hij. Wel stelt Linnemans dat de interpretatieverschillen kleiner zijn geworden door de ingevoerde Energieprestatievergoeding. Al met al is DD Wonen “concurrerend”. En door de steeds grotere aantallen kan de prijs verder dalen. Volgens Linnemans gaat het dus de goede kant op: “Wij zien een toename in het aantal aanvragen, het zal nu sneller gaan.

Met DD Wonen heeft Dijkstra Draisma huurwoningen van Woonborg in Roden gerenoveerd naar Nul-op-de-Meter. (foto: Tieme Dekker)

BAM: 700 NoM-woningen in 2017

“Dit is geen bouwen meer: dit is assembleren, plug-and-play”, zegt BAM-productontwikkelaar Hans Kerkhof. “De switch van cv naar warmtepomp duurt bij ons bijvoorbeeld maar 2 uur.” Hij houdt zich sinds december 2013 bezig met de bewonerscommunicatie in de Van Eedenstraat in Heerhugowaard, waar BAM een grootschalige NoM-renovatie uitvoert. Hij kent inmiddels de mores van de buurt, informeert bewoners over hoe zo’n 3 dagen durende renovatie in zijn werk gaat en hoe BAM hen helpt met de overstap van gas naar elektriciteit. “Wij hebben hier nu 138 woningen aangepakt vanuit de Stroomversnelling en zijn bezig met de volgende 133. Dat maakt 271 in totaal. Ook in Soesterberg, Emmen en Loppersum hebben we wijken gerenoveerd. Die lijn zetten we door. In 2017 verwachten wij 700 woningen in Nederland aan te pakken. De prijs? Zo’n € 70.000 per woning, maar pin me daar niet op vast.” Gevraagd naar wat hij van die prijs vindt, onderkent Kerkhof dat € 70.000 aan de hoge kant is. “Dat bedrag zal naar beneden gaan. Hoe meer woningen we doen, hoe goedkoper de onderdelen van onze toeleveranciers en hoe beter we het bouwproces in de hand krijgen.”

In het Groningse Loppersum heeft BAM Wonen gezorgd voor aardbevingsbestendigde Nul-op-de-Meterwoningen.

Renolution: 1.500 NoM-woningen per jaar

Renolution heeft inmiddels 60 energieneutrale renovaties uitgevoerd. Het bedrijf rekent € 70.000 per woning. “Daar kan nog € 10.000 euro nu de aantallen omhoog gaan”, laat algemeen directeur Jan Willem Sloof weten. “In 2017 renoveren wij sowieso 300 woningen, dat staat al vast. De prijs kan naar beneden als we een cluster kunnen vormen met corporaties, die overal eenzelfde type woning aanbieden. Het omslagpunt ligt voor ons bij zo’n 2.000 woningen per jaar. Maar de bal ligt bij de corporaties. De meeste leunen achterover, durven niet door te pakken en nemen geen beslissingen. Dat is zorgwekkend.” Hij vraagt de corporaties nadrukkelijk om met opdrachten te komen. “Nee, geen pilots meer. Die fase zijn we echt voorbij. Wij hebben onszelf al bewezen, ook met bewonerscommunicatie en ontzorging. We hebben veel tijd en geld gestoken in fiscalisten en juristen voor onze prestatiegarantie van 40 jaar. Nu moet het maar eens gebeuren. Ik kan met 60 medewerkers 1.500 woningen per jaar aanpakken. Samenwerken met andere bouwbedrijven? Dat is lastig. Alle partijen houden de kaarten voor eigen borst. Ik voorspel dat er eind 2017 nog maar een paar aanbieders over zijn. De traditionele bouwbedrijven zitten daar niet bij. Over 5 jaar zijn wij de grote specialist.”

In het Brabantse Vlijmen realiseerde Renolution Nul-op-de-Meterwoningen.