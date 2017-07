'Virtual Power Plant' laat wijkbewoners duurzame energie verhandelen

In Amsterdam Nieuw-West zijn 50 huishoudens via een batterij in huis verbonden met een systeem dat energie uit hun zonnepanelen op de juiste momenten gebruikt, opslaat of verkoopt. Samen vormen ze een virtuele energiecentrale.

De Virtual Power Plant regelt de pieken en dalen in het aanbod, zonder dat er hoge kosten gemaakt moeten worden voor verzwarming van het elektriciteitsnet en zonder dat er duurzame energie verloren gaat. Uniek is dat de huishoudens vanaf het najaar van 2017 ook hun eigen energie via de virtuele energiecentrale kunnen verhandelen.

Het project is een initiatief van energieleverancier Greenspread, ICT-ontwikkelaar EXE en netwerkbedrijf Alliander. De Virtual Power Plant is onderdeel van het project City-Zen, een internationaal consortium dat aan de hand van 20 vernieuwende projecten onderzoekt hoe je schone energie kunt integreren in de bestaande stad en in de levens van mensen.

Lees meer informatie over de Virtual Power Planet in een .pdf-bestand.