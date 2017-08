Kleedkamer uitgerust met biodynamische verlichting

In de kleedkamer van de thuisclub en spelerstunnel van Vfl Wolfsburg werd nieuwe verlichting geïnstalleerd. De lichtoplossing ‘Human Centric Lighting’ is toegepast.

Deze verlichting, waarbij de mens en zijn omgeving centraal staat, moet een positief effect hebben op het prestatievermogen van de voetballers. Duurzaam Gebouwd-partner TRILUX zorgde voor de optimale omstandigheden in de ruimtes die onder handen werden genomen.

De biodynamische verlichting levert het juiste licht om het prestatievermogen en herstel van de spelers te bevorderen. Het concept voor de kleedkamers in de Volkswagen Arena werd door TRILUX op maat ontwikkeld en is uniek in de Bundesliga. In totaal plaatste de leverancier van lichtoplossingen meer dan 200 LED-lichtmodules, aangestuurd door het lichtmanagementsysteem LiveLink.

Daglicht de kleedkamer in

“De installatie van het biodynamische lichtplafond betekent zowel een functionele als visuele meerwaarde in de kleedkamer”, vertelt hoofd infrastructuur en organisatie Thomas Franke bij Vfl Wolfsburg. “Met de competentie van onze partner TRILUX halen we, bij wijze van spreken, het daglicht de kleedkamer in. De verlichting kan zowel stimulerend als rustgevend licht genereren.”

De drie vooraf ingestelde lichtprogramma’s zijn op te roepen met één druk op de knop. Van de bespreking voordat de wedstrijd begint tot de fase kort voor de wedstrijd, de verlichtingsinstallatie past de felheid en het blauwaandeel van de situatie aan. Een dynamische overgang van warmwit naar koudwit licht met een hoger blauwaandeel, heeft een stimulerend en concentratie bevorderend effect.