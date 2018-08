Flexibel in te delen hoofdkantoor biotechbedrijf

Het nieuwe hoofdkantoor van Genmab in Utrecht is geopend. Kenmerken van het gebouw zijn het BREEAM-NL Excellent certificaat, de ruime daglichttoetreding en de inzet op comfortabele en gezonde werkplekken.

Cepezed en cepezedinterieur maakten het ontwerp voor het pand van het biotechbedrijf, dat toponderzoekers moet aantrekken. Het gebouw bevat onder andere kantoren, laboratoria, vergadercentra en science café.

De bovenste drie lagen van het gebouw worden zowel ingezet voor zowel kantoren als laboratoria. Opvallend is de grotere bruto hoogte, waardoor deze verdiepingen flexibel ingedeeld kunnen worden. De functie van de onderdelen kan hierdoor veranderen, naargelang de wens voor activiteiten verandert.

Het nieuwe Genmab is BREEAM-NL Excellent gecertificeerd. Duurzaamheidsmaatregelen waren onder andere de zorg voor ruime daglichttoetreding en de inzet op comfortabele en gezonde werkplekken. We laten je meer weten over de duurzaamheidseigenschappen zodra we hier meer informatie over hebben.

Foto's: cepezed