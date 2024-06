10R-model voor integraal ontwerp faculteit

Voor de renovatie van de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht werd een integraal ontwerp ontwikkeld volgens de 10 R’en van circulair bouwen. Er wordt gebruikgemaakt van biobased, herbruikbare en demontabele gebouwen.

Het ontwerp kwam tot stand in nauwe samenwerking van EGM architecten met onderzoekers, dierenartsen, studenten en staf. Gezamenlijk streven was om het gebruik van nieuwe materialen en de afvalstroom te minimaliseren.

Biobased en herbruikbaar

Honderden meters aan voormalige boekenplanken kregen een nieuw leven als lockers, glaswanden en meubilair werden met slimme aanpassingen herplaatst, en nieuwe materialen zijn biobased, herbruikbaar en demontabel. Ook het losse meubilair is biobased of hergebruikt (reuse) of gerenoveerd (refurbished). Alle wijzigingen zijn vastgelegd in het BIM-model met een materialenpaspoort. Zo is hergebruik in de toekomst een stuk makkelijker.

Gezond en duurzaam

Voor het projectteam maakt gezondheid ook onderdeel uit van ‘duurzaamheid’. Gezond voor studenten, artsen en onderzoekers, waarvoor herbruikbare natuurlijke materialen zijn ingezet. Met een verwijzing naar natuur en dier. In combinatie met veel daglicht en uitzicht, elementen die in het originele gebouw niet uitbundig aanwezig waren.

Beeld via: EGM architecten, copyright Stijn Poelstra