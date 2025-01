Convenant duurzame sociale woningbouw Rotterdam

Om duurzame woningen bereikbaar te maken voor mensen met een kleine portemonnee ondertekende Hef Wonen een convenant voor sociale woningbouw in Rotterdam. Dat deed de woningcorporatie samen met wethouder Chantal Zeegers (Bouwen en Wonen) en woningcorporaties Havensteder, Woonstad Rotterdam en Woonbron.

Dankzij dit samenwerkingsverband worden er in totaal 122 nieuwe sociale huurwoningen gebouwd binnen gesubsidieerde projecten in Rotterdam. Minimaal 30 procent van de bouwmaterialen bestaat hierbij uit biobased materialen zoals hout. Naast de focus op dit materiaalgebruik wordt ook in het bijzonder gelet op de invulling van thema’s als energie- en materiaalgebruik. Hef Wonen zet zich in om twaalf nieuwe woningen in de Verboomstraat uit te voeren in houtbouw met deze subsidie.

Kennis en ervaring opdoen

Danielle Heijligers, beleidsadviseur duurzaamheid:

“De ondertekening van het convenant sluit aan bij onze ambitie om bij te dragen aan een COâ‚‚-neutrale toekomst. Bij Hef Wonen onderzoeken we de mogelijkheden om biobased materialen toe te passen. Voor het project aan de Verboomstraat verkennen we specifiek de inzet van houtbouw. Daarnaast willen we meer kennis en ervaring op doen met circulaire bouwmethoden. ”

CO2-uitstoot verminderen

Biobased bouwen is volgens Hef Wonen een effectieve manier om de CO2-uitstoot te verminderen. Om woningcorporaties te motiveren vaker biobased te bouwen, stelt de Gemeente Rotterdam een subsidieregeling beschikbaar van in totaal €950.000. Hiermee wordt een deel van de extra kosten gecompenseerd.



Foto via LinkedIn, Rhalda Jansen