“Inblaasstro maakt snelle opschaling mogelijk”

Op 12 en 13 november aanstaande vinden er cursussen plaats voor het ontwerpen met biobased inblaasisolatie en een praktische training voor biobased inblaasisolatie. Inblaasstro wordt als isolatiemateriaal voor het einde van 2024 gecertificeerd en de cursussen dienen dan ook als voorbereiding.

In de agenda van Building Balance vind je de twee cursussen en kun je je ervoor inschrijven. Inblaasstro is volgens het programma een kansrijke product-markt-combinatie, omdat een snelle opschaling mogelijk is. Inblaasstro heeft een korte keten. Gehakseld stro kan zonder ingewikkelde industriële processen, vrijwel direct worden ingeblazen. Daarom beginnen we hier mee. Sterker nog, het gebeurt nu al. Maar als in het laatste kwartaal van dit jaar zowel het product als het proces officieel gecertificeerd zijn, kan inblaasstro ook echt breed worden toegepast.

Om de toepassing van inblaasstro een vliegende start te geven, organiseert de vakgroep strobouw samen met Building Balance dit najaar een aantal trainingen biobased inblaasisolatie. Deze trainingen richten zich op isoleren en ontwerpen met inblaasstro in renovatie- én in nieuwbouwprojecten. Zowel na-isolatie als industrieel inblazen in prefab elementen komt aan bod. Na deze trainingen, die op verschillende plekken in het land wordt gegeven, heb je alle noodzakelijke kennis om met inblaasstro aan de slag te gaan.

Bekijk de agenda en schrijf je meteen in voor een van de twee bijeenkomsten.