Boer zoekt Bouw #8: Carbon Credits en wet- en regelgeving

Het is alweer tijd voor de achtste editie van Boer zoekt Bouw. Inge Diepman gaat in deze aflevering samen met Vincent Bakker van Ballast Nedam Development en Peter Oei van het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur in op onbenutte kansen voor biobased bouwen.

Peter Oei over het besef in Den Haag dat biobased bouwen essentieel is voor het behalen van klimaatdoelstellingen rondom bijvoorbeeld het verlagen van CO 2 -uitstoot. “De nieuwe ministersploeg onderzoekt nu hoe dit thema aansluit op hun doelen.” En over hoe hij in de wedstrijd staat: “Biobased bouwen biedt perspectief voor de landbouw. Ik deed een studie over mijnbouw en knapte daarop af. Daarna startte ik met het kweken van paddenstoelen en zette ik duurzame projecten op.”

CO 2 opslaan belonen

Er wordt met veel interesse gekeken naar Carbon Credits, die het opslaan van CO 2 moeten belonen voor bouwer, boer en verwerker. Ballast Nedam Development werkte samen met Climate Cleanup Foundation om de opslag ook financieel te stimuleren in woningbouwprojecten. Vincent: “We werkten samen voor het Natuurhuis, een aantal rijtjeshuizen die van hout en andere duurzame materialen zijn gemaakt.”

Geen hol begrip

Vincent vervolgt over voorbeelden uit de praktijk: “Daarnaast hebben we Horizons, ook een houten gebouw, maar dan hoogbouw. Uitgangspunt is dat we in Nederland een keten krijgen, van landbouw tot en met projectontwikkeling. CO 2 moet een waarde krijgen in de keten en niet alleen een hol begrip blijven. We merken dat er interesse is vanuit onder andere financiers, gemeenten en consumenten.”

