Deal Biobased (ver)bouwen voor regio Stedendriehoek

De deal Biobased (ver)bouwen 30-30-30 in regio Stedendriehoek is een feit. In het afgelopen half jaar is er met opdrachtgevers in regio Stedendriehoek en het project Boeren voor Biobased Bouwen een deal geformuleerd om biobased bouwen in de regio te versnellen. Op 6 december hebben 11 opdrachtgevers, tijdens de ‘Klimaattop Vallei en Veluwe’, hun handtekening gezet om het (ver)bouwen met materialen die hergroeibaar zijn te stimuleren voor een volhoudbare leefomgeving.

Met de gezamenlijke ambitie om 30% van de verduurzamings- en nieuwbouwopgave in 2030 met 30 procent biobased materialen uit te voeren, gaan de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Heerde en Voorst en de corporaties woonbedrijf Ieder1, woonstichting Rentree, woonstichting Triada, woningcorporatie Veluwonen en woonstichting IJsseldal Wonen vanaf 2025 samenwerken aan dit doel. Ook Waterschap Vallei en Veluwe tekende hierin mee. Zij zien veel toegevoegde waarde voor de bodem- en waterkwaliteit als deze koers ingezet wordt.

Van plant tot pand

In de regio Stedendriehoek wordt sinds 2023 door het project ‘Boeren voor Biobased Bouwen’ gewerkt aan een ketensamenwerking van plant tot pand. Het doel hiervan is om de overgang naar een volhoudbare biobased leefomgeving te versnellen. Met de hele keten, waaronder agrariërs, verwerkers, bouwbedrijven, architecten, producenten en overheden wordt gewerkt aan duurzame bouwmaterialen die gemaakt worden van vezelgewassen in de regio. Om dit ook landelijk te versnellen voert Building Balance de Nationale Aanpak Biobased Bouwen uit om biobased bouwen tot dé norm te maken.

Boeren voor Biobased Bouwen is onderdeel van Building Balance, waardoor de regionale partners gebruik kunnen maken van de expertise en ondersteuning vanuit beide organisaties om samen te leren én biobased (ver)bouwen in de praktijk te brengen, Woondeal en verduurzamingsopgave. In de regio Stedendriehoek worden tot en met 2030 24.000 woningen gebouwd, met de ambitie dit op te laten lopen tot 40.000 extra woningen in 2040. Opdrachtgevers zien voor de uitvoering hiervan de noodzaak om de milieu impact van bouwmaterialen drastisch te verminderen en over te stappen op biobased bouwmateralen. Daarnaast is de verduurzamingsopgave nog steeds heel groot. Door de toepassing van biobased materialen, wordt flink bespaard op CO 2 . Dit start al met CO 2 vermijding bij het groeien van de vezelgewassen, daarna het veel lagere energieverbruik bij productie en vervolgens de opslag van Co2 in de gebouwen door de toepassing van de biobased producten.

Versnellen door samenwerken

Opdrachtgevers zetten met de deal een belangrijke stap in het versnellen van deze ontwikkeling in de regio, passend in lijn met het regionale programma Slimme Groene Verstedelijking. Daarnaast zijn er vanuit de deal vele dwarsverbanden met andere programma’s waarmee de Regio Stedendriehoek inzet op een duurzame leefomgeving. De biobased projecten worden de komende jaren gecommuniceerd als inspiratie voor anderen. Ook provincie Overijssel en provincie Gelderland ondersteunen deze overgang naar biobased bouwmaterialen financieel via Building Balance.