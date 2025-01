Van praten naar doen

Om biobased bouwen mainstream te maken, is er nog werk aan de winkel. Aanbestedingen zijn nog niet doorspekt met eisen voor vlas, stro, olifantsgras en andere gewassen. En uitvragen voor biobased materialen blijven soms steken op de kostencomponent ‘want het is duurder’. Hoogste tijd voor een Round Table, om feit van fabel te scheiden en de voorwaarden voor een positieve versnelling te ontginnen. Met een primeur als klap op de vuurpijl: de aanzet voor een regionale deal.

Deelnemers stonden vroeg op om aan te meren bij Van der Heijden bouw en ontwikkeling in Schaijk en de dag te starten met een ontbijt. Een goed begin is het halve werk. En zo bleek later: het was een goede voedingsbodem voor een energiek gesprek, mét afspraken. Ferry Verstappen van Van der Heijden bouw en ontwikkeling trapte de Round Table af door de experts welkom te heten. Het onderwerp, biobased bouwen, hoefde hij nauwelijks te onderstrepen. Want: niemand hoeft meer overtuigd te worden van het belang.

Tegelijkertijd is het zinvol om erachter te komen hoe verschillende partijen aan de slag zijn met het onderwerp en waar kansen en knelpunten liggen. Zodat échte versnelling dichterbij komt. “Daar is dit rondetafelgesprek voor bedoeld”, leidt moderator Wietse Walinga in, tevens directeur van Duurzaam Gebouwd. “De voordelen van biobased bouwen zijn bekend. Het zorgt ervoor dat we niet alleen CO 2 reduceren, maar ook opslaan. Daarnaast draagt het bij aan biodiversiteit, kan het een versnelling zijn voor de circulaire economie en dringt dit het gebruik van primaire grondstoffen terug. Maar hoe zorgen we nu voor voldoende vraag naar biobased materialen en welke financieringsmodellen hebben we ervoor nodig?” Iedereen heeft een rol: een architect ontwerpt met biobased materialen, een gemeente vraagt uit in een aanbesteding, een boer teelt de vezelgewassen, een leverancier levert de producten en een bouwer realiseert het project. “De brede vertegenwoordiging van koplopers bij deze Round Table zorgt ervoor dat we vanuit ieder perspectief een stem hebben”, geeft Wietse aan.

Goede energie

Om het meteen concreet te maken neemt akkerbouwer Gert van Oort de deelnemers mee in zijn zoektocht. Eerst laat hij zien dat zijn mouwen al lang zijn opgestroopt: “Dit jaar teelde ik voor het eerst vezelhennep. En triticale, bij het perceel van Van der Heijden bouw en ontwikkeling, langs de A59.” Vervolgens deelde hij details over een actualiteit in zijn omgeving: “Ik vraag me af of de toekomstige stedelijke omgeving van bedrijventerrein Heesch West en woningbouw De Bunders van Heesch met elkaar verbonden kan worden. En… kan die ontwikkeling biobased en integraal verduurzaamd worden?” De oproep van Gert brengt meteen goede energie in de kamer. Want wie wil dat niet: een enthousiaste akkerbouwer die zijn omgeving toekomstbestendig wil maken. Wietse vindt het een mooie ontwikkeling, maar tegelijkertijd schetst hij een volgens hem ‘logischere situatie’: “Eigenlijk is het gek dat Gert andere partijen moet benaderen. Moet dat niet andersom zijn en mag hij niet op meer enthousiasme rekenen? Het illustreert precies waar we het vandaag over gaan hebben: hoe gaan we de motor voor biobased bouwen aanzwengelen?”

Je leest hier het volledige artikel.

Foto bovenaan door Merel Bekkers, vlnr: achterste rij Anne Wagenmakers, Michael Bol, Ferry Verstappen, Rob Bogaarts, Wietse Walinga, Tom Kargbo, Marvin van Kempen, Mike van Heumen, voorste rij Rob Gloudemans, Mike Janssen, Bas Keijzer, Jip van Grinsven, Marije Sanders-Kortekaas, Franko van Lankvelt, Gert van Oort, Lauran van Poppel.