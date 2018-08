Utrechtse pilot Flatmettoekomst krijgt vervolg

Na de ontwikkeling en bouw van het nul-op-de-meter proefportiek Flatmettoekomst met Nieuw Utrechts Peil aan de Camera Obscuradree, heeft de Utrechtse woningcorporatie Mitros besloten de overige vijf portieken van het gebouw en de achterliggende flat met tien portieken met de doorontwikkelde versie 2.0 in uitvoering te geven. Daarmee is de proef is geslaagd en komt er dus een vervolg op de Flatmettoekomst.

De flat is een zogeheten “Intervamflat”, waarvan in Nederland veel meer zijn gebouwd, zo’n 14.000. De kennis die NUP en Mitros opdoen bij Flat met Toekomst kan een voorbeeld zijn voor de aanpak van dit type woningen. In het vervolg van de pilot worden voor 2020 120 Intervamflats omgebouwd naar Nul-Op-de-Meter-woningen met het renovatie-concept Keep it Simple. Bovendien zijn 120 andere woningen inmiddels met nagenoeg hetzelfde concept verbouwd naar een A++label om in de toekomst de laatste stap naar gasloos/NOM te kunnen maken!

Uitvraag

Woningcorporatie Mitros schreef in 2016 een uitvraag voor de verduurzaming van een flat aan de Camera Obscuradreef in Utrecht. Het uitgangspunt voor de realisatie is een gasloze, Nul op de Meter-realisatie. 8 van de in totaal 48 woningen krijgen dit predicaat. “Dit soort gebouwen zijn uitermate geschikt voor gasloze oplossingen”, vertelt Harry Lips van Vaillant. “Om volledig all-electric te gaan heb je zoveel mogelijk opwekking van duurzame energie nodig.” In dit geval uit zich dat in een veld van zonnepanelen die een plek krijgen op het dak van de flat.

Warmtepompen

De zonnepanelen zorgen voor voldoende elektriciteit om de diverse warmtepompen aan te sturen. “We maken gebruik van lucht/water- en bodemwarmtepompen.” De lucht/waterwarmtepompen staan op het dak, precies onder de hellingshoeken. “Dat is voordelig, omdat ze in deze positie warmte kunnen onttrekken voor een optimaal rendement.” Om bodemwarmte te verkrijgen moest het projectteam voldoen aan een belangrijke eis: niet verder boren dan 40 meter in de grond. “In de kelder verzamelen zich de leidingen vanuit de bodem, met een aanvoer en een retour voor warmte en koude. Een verdeler zorgt ervoor dat iedere bodemwarmtepomp de juiste toevoer heeft en dit kan verspreiden in de woningen.”

Goed geïsoleerd

Naast de warmtepompen zijn de woningen extreem goed geïsoleerd. “De warmteverliezen zijn minimaal. Er is een isolatiepakket op het dak geïnstalleerd en in de gevels zijn nieuwe puien gezet. Per vertrek heeft een blowerdoortest plaatsgevonden en is de binnenkant kierdicht gemaakt.” Andere duurzaamheidsmaatregelen die bijdragen aan de gasloze NoM-ambitie zijn het triple glas en het toepassen van de warmteterugwinning.