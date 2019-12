Woonwaard laatste winnaar WoCo25, ook kansrijk in 2020

Woningcorporatie Woonwaard is de laatste winnaar van de WoCo25, een van de Nederlandse Duurzaam Bouwen Awards. Die onderscheiding heeft afgelopen jaar veel betekend voor Woonwaard.

De WoCo25 was tot begin dit jaar de hoofdprijs bij de Duurzaam Bouwen Awards voor de meest duurzame woningcorporatie van Nederland. Wie wil meedingen naar de opvolger van deze prijs moet snel zijn. Je hebt nog tot en met vrijdag 15 december om je in te schrijven voor De Circulaire Ring die wordt uitgereikt aan de meest duurzame opdrachtgever van Nederland.

Samen met De Gouden Kikker (voor het meest duurzame bouwproject) en De Duurzaam Bouwen Award (de publieksprijs) worden deze awards uitgereikt tijdens het Duurzaam Bouwen Congres (thema ‘Missie Duurzaam Drenthe’) op 6 februari in Assen.

Passende taart met opschrift

“De award heeft ons veel opgeleverd”, begint Hans Hoogervorst, adviseur duurzaamheid bij Woonwaard. “Het moment zelf en de paar maanden erna waren echt hoogtepunten en nu gaan we langzamerhand weer back to normal. In het begin kregen we van een aantal partijen een taart, soms ook met een passend opschrift. Van Dura Vermeer, dat voor ons dit jaar NOM-renovaties uitvoerde, kregen we een grote hoeveelheid plantjes. Er was ook een onaangekondigd bezoek van een aanbieder van een product, die plots met een taart aan mijn bureau stond. Dan sta je wel even perplex, zoiets blijft je ook bij.”

“Het bestuur kreeg van de verschillende gemeenten felicitaties en ik ben met een bestuurder ook een keer geïnterviewd door het Noordhollands Dagblad. Sinds oktober hebben we een nieuwe huisstijl en tot dat moment stond het logo van de award in onze e-mails. Daardoor gaf de prijs aan iedereen hier, zoals de ontwikkelaars, een enorme exposure in hun netwerk. Zelf kreeg ik nog tot op het laatst felicitaties. Dan had men bijvoorbeeld de film van de prijsuitreiking op LinkedIn gezien.”

Goede communicatie met bewoners

“Inmiddels is er hier erg veel gebeurd en hebben we ook een bestuurswisseling gehad. Nicole van Wijk is de opvolger van Pierre Sponselee en samen met Joke van den Berg vormt zij nu het bestuur. Beiden hebben een ruim hart voor duurzaamheid, wat naast betaalbaarheid en beschikbaarheid nu een van de drie speerpunten van ons beleid is. We hebben een verduurzamingsprogramma voor de komende jaren opgezet, dat bestaat uit vier sporen: isoleren, zonnepanelen, warmtenet en verduurzamen bij planmatig onderhoud. Dat vervangt het van project naar project werken. We willen dit met vaste met co-makers en ketenpartners gaan uitvoeren.”

“We zijn begonnen met het grootschalig uitrollen van zonnepanelen en in Heerhugowaard is de aansluiting op het warmtenet van 500 woningen in uitvoering. Deze Rivierenwijk uit de jaren tachtig gaat behoorlijk op de schop en door een goede communicatie accepteren bewoners dit, zo merkte ik bij een rondleiding met de pers door de wijk. Verder startte ons Greenteam afgelopen jaar een aantal projecten op om onder meer de bewustwording rond duurzaamheid binnen en buiten de organisatie te vergroten.”

Uniforme standaard beter dan energielabels

“We hebben ook de energie:spaar:app (zie afbeelding) gelanceerd voor huurders met tips waarmee ze energie kunnen besparen. Als trigger kunnen de mensen punten sparen voor bijvoorbeeld een douchetimer, waterbesparende douchekop, LED lampen, enzovoorts. Bij nieuwbouw onderzoeken we om nog meer met hout te gaan bouwen. Verder hebben we in samenwerking met Chiel Boonstra van Trecodome een CO 2 -monitor ontwikkeld. Die willen we samen met andere corporaties en AEDES gaan optimaliseren, om zo toe te werken naar een uniforme standaard. Dit geeft goed inzicht in de opgave waarvoor we staan en werkt beter dan sturen op energielabels.”

En of dat niet genoeg is voert Woonwaard ook nog pilots uit met infraroodverwarming en zijn er circulaire plannen voor het onderhoudsproces met een externe grondstoffenbank, zie www.gebruiktebouwmaterialen.com.

Met dat alles lijkt Woonwaard opnieuw kansrijk voor een Duurzaam Bouwen Award. Wie zou Hoogervorst zelf naar voren willen schuiven? “Recent zag ik dat de Triodosbank een prachtig pand heeft laten bouwen in Zeist. Dat pand is circulair en demontabel en ziet er gelikt uit. Ik ben ook erg enthousiast over de ontwikkeling van het zogenoemde ‘hennep house’, een ecologisch vriendelijke manier van bouwen (zie www.dunagro.nl; red.).”

Stimuleren

De Nederlandse Duurzaam Bouwen Awards hebben tot doel om de verduurzaming van de gebouwde omgeving te stimuleren. De awards zijn een initiatief van de stichting DBA, waarin abcnova, W/E adviseurs, FSC Nederland en Duurzaam Gebouwd hun krachten hebben gebundeld.

De Duurzaam Bouwen Awards worden uitgereikt tijdens de elfde editie van het Duurzaam Gebouwd Congres. Wil je kans maken op één van de awards? Schrijf dan voor 16 december in met je duurzame project!

Het Duurzaam Gebouwd Congres (thema ‘Missie Duurzaam Drenthe’, 6 februari in Assen) mag natuurlijk ook niet ontbreken in je agenda. Naast de awards zijn er onder meer 36 workshops in 9 zalen, elk met het doel om je in de praktijk verder te helpen.