Gasinfrastructuur noodzakelijk voor energietransitie

Auteur: Marco Bijkerk

#VanGasLos is een mooie pakkende kreet, maar wat bedoelen we eigenlijk? Wat is gas en willen we zonder gas leven? Bedoelen we fossiel gas, of gaat het om het gas CO 2 ?

De doelstellingen in Parijs zijn gebaseerd op het laatste, we hebben de uitdaging om in 2050 gebouwen en woningen van hetzelfde comfort en werkende huishoudelijke apparaten te voorzien zonder daarbij CO 2 uit te stoten.

Voor het gemak hebben we dat in Nederland vertaald naar ‘van het gas los’, wat we nog verder vereenvoudigen met ‘van de hele aardgasinfrastructuur los’. Helaas een vreselijke misslag, want hiermee wordt de doelstelling van Parijs nooit gerealiseerd.

Focus volledig op CO 2 -reductie

Om dat wel te halen moeten we de focus volledig op CO 2- reductie leggen, de grote boosdoener achter het klimaatprobleem. Daarvoor is het noodzakelijk dat we van alle fossiele energiebronnen afscheid nemen, en ja, daar hoort aardgas inderdaad ook bij. Het is echter slim om met de meest vervuilende te beginnen: steenkool, grootscheeps toegepast voor de door de maatschappij als schoon ervaren elektriciteit. Daarna komt de aardolie en daarna de minst vervuilende: aardgas. De duurzame bronnen zijn er: wind, zon en hopelijk in 2050 ook kernfusie. De technieken zijn er ook, en zo langzamerhand ook de politieke en maatschappelijke wil.

Wanneer we echt goed naar het energievraagstuk kijken dan zien we dat het grote probleem het managen van de energiehoeveelheden is. Oftewel: het opslaan van de duurzame energie tot het moment dat het nodig is. Vanuit de wetenschap is bekend dat kortstondig opslaan kan met accu’s. Kostbaar, maar het is een mogelijkheid. Voor de lange termijn opslag (duurzame energie in de zomer bewaren voor de koude periode in de winter) is een andere opslag noodzakelijk: duurzame energie die wordt omgezet in een gas, namelijk waterstof of methaan. Alleen in deze vorm is energie voor lange perioden op te slaan.

Energie opslaan en transporteren

Om dat te laten werken is echter wel een infrastructuur nodig die gasvormige duurzame energie kan opslaan en transporteren. Gelukkig is die al beschikbaar! Zonder aanpassingen en investeren hebben we die: onze huidige gasinfrastructuur. Die verkeert in uitstekende conditie, heeft voldoende opslagcapaciteit en vrijwel iedereen is erop aangesloten. Wanneer we die infrastructuur dus een tweede leven geven binnen het circulaire gedachtegoed in een nieuwe functie, dan kunnen we de grote bottleneck van de energietransitie oplossen. Wanneer we dat combineren met toestellen die in de koude, donkere periode stroom en warmte maken kunnen we de hele transitie doen met de bestaande gas en elektriciteitsleidingen.

Combineren van duurzame maatregelen

Remeha is ervan overtuigd dat het nodig is om elektriciteit, schoon gas en warmtenetten te combineren. Alleen dan lukt het om de CO 2 -uitstoot in de bebouwde omgeving terug te dringen naar nul. Conclusie: De energietransitie is mogelijk. Hiervoor is de gasinfrastructuur een absolute noodzaak. Ja, we gaan los van aardgas, maar niet los van gas, of de gasinfrastructuur.

