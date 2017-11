Nederland gaat haar CO 2 -emissies elimineren. Onze grootste uitdaging is de 7 miljoen gebouwen: woningen, winkelcentra, sporthallen, zwembaden, bejaardentehuizen.... Een moeilijke opdracht. Heel veel werk. Kostbaar. En we komen op het eigen terrein van de burgers.

Toch moet het. Er zijn volop mogelijkheden. Van de CO 2 -vrije opties kennen vooral warmtenetten en all electric met strenge isolatie een grote populariteit. In beide gevallen is nieuwe of uitbreiding van infrastructuur nodig. Gek genoeg kijken we nauwelijks naar het gasnetwerk. Integendeel, met veel bombarie wordt soms beweerd dat we dat zo snel mogelijk uit de grond moeten halen. Bijna alle gebouwen in Nederland zijn op het gasnetwerk aangesloten. Het gasnetwerk is groot. Op een koude winterdag levert het gasnetwerk tot wel 10x meer energie dan het netwerk voor elektriciteit. Natuurlijk, aardgas gaat verdwijnen, want dat veroorzaakt CO 2 . Maar wat is er mis met het gasnetwerk?

Het elektriciteitsnetwerk is ooit aangelegd om kolenstroom te transporteren naar de huizen. Nu wordt het hergebruikt voor duurzame stroom. Evenzo kan het gasnetwerk, aangelegd voor aardgas, hergebruikt worden voor duurzame gassen. Een voorbeeld is duurzaam gas in combinatie met een hybride warmtepomp. De burger zal het nauwelijks merken, maar het (duurzaam)gasverbruik kan echter met 50% dalen. Dus met dezelfde hoeveelheid energie kunnen plots 2 keer zoveel woningen worden verwarmd. De hybride warmtepomp biedt ook mogelijkheden voor vraagsturing. Want op een mistige winterdag, zetten we de warmtepomp uit en de ketel aan, terwijl we de pomp op winterdagen met veel zon en wind juist overuren laten maken.

Een ander mogelijke interessante gasoptie is waterstof. Ook dan geldt, er is geen nieuwe infrastructuur nodig. En waterstof kan gemakkelijk gemaakt worden van duurzame elektriciteit, en zelfs van biomassa, mocht dat nodig zijn. Fijn aan waterstof is ook dat het gemakkelijk en extreem goedkoop is op te slaan. Een Tesla Powerwall kost enkele duizenden euro’s. De opslag van eenzelfde hoeveelheid waterstof kost enkele tientjes. Er zijn in het Engelse Leeds, qua grootte vergelijkbaar met Den Haag, al vergevorderde plannen om waterstof in te zetten voor de energievoorziening in huizen.

Kortom er zijn volop mogelijkheden om het bestaande gasnetwerk te herbenutten en daarmee veel geld uit te sparen. Haast komisch, maar ook wel ernstig, dat sommigen durven te beweren dat we het gasnetwerk zo snel mogelijk uit de grond moeten trekken.

Laten we vandaag afspreken dat we daar een eind aan maken. Natuurlijk moeten warmtenetten en all-electric oplossingen de kans krijgen zich te bewijzen. Maar laten we bij onze maatschappelijke afweging ook altijd oplossingen meenemen waarin het gasnetwerk wordt hergebruikt. Doel is een CO 2 -vrije samenleving. Daar zijn we het allemaal over eens. Onze gezamenlijke opdracht is dat tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten te doen.

Auteur: Bertine Markvoort, Energietransitieteam Gasunie Transport Services