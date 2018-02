Eindhoven neemt stappen richting #VanGasLos

Het plan ‘Naar aardgasvrij verwarmen en koken’ werd op 30 januari jongstleden goedgekeurd door het college van B&W van Eindhoven. In het plan staan stappen omtrent het niet langer aansluiten van nieuwbouw op gas, en het verspreid over de komende 30 jaar afkoppelen van bestaande bouw van aardgas.

Diverse maatregelen moeten de aanpak ondersteunen en invullen. Zo moet de energievraag worden beperkt door meer in te zetten op de isolatie van woningen, met een energiebesparingslening. Woningeigenaren kunnen geld lenen tegen 2% rente. Ook de stimulans van zoveel mogelijk lokale opwekking van duurzame energie is een maatregel. Daarnaast komt er een regionaal zonnepanelenproject voor alle woningeigenaren in het voorjaar 2018 en krijgen bewoners in de buurt van Welschap de mogelijkheid zonne-energie af te nemen bij het zonnepark.

Daarnaast kiest de gemeente voor een buurtaanpak: in 3 buurten worden mogelijkheden verkend van alternatieven voor aardgas. In overleg met de corporaties ‘thuis, Trudo en Woonbedrijf wordt een plan opgesteld voor de Sintenbuurt en de Generalenbuurt. Samen met ‘thuis wordt nog onderzocht welke buurt als derde geschikt is.

Lees meer over de plannen van Eindhoven rondom #VanGasLos op de website van gemeente Eindhoven.