'50.000 woningen aardgasvrij voor einde kabinetsperiode'

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat zette op 23 februari 2018 de kaders neer die het kabinet hanteert voor het Klimaatakkoord. Hierbij staat de transitie naar aardgasvrije gebouwen centraal.

Centrale doel van het Klimaatakkoord is om de nationale broeikasuitstoot in 2030 met 49% terug te dringen ten opzichte van 1990. Er zijn vijf sectortafels en een Klimaatberaad ingesteld. Voorzitter van de sectortafel Gebouwde Omgeving is Diederik Samsom, voorzitter van het Klimaatberaad is Ed Nijpels.

Een belangrijke actie die de broeikasgassen moet terugdringen is de start met grootschalige proeftuinen om wijken aardgasvrij te maken, waaronder in Groningen en in Rotterdam-Zuid. Uit de proeftuinen leren ketenpartners hoe een wijkgerichte aanpak vormgegeven wordt, gericht op opschaling, kostenreductie en het meekoppelen met andere opgaven en het faciliteren van burgers en bedrijven.

De afspraken van het Klimaatakkoord

Voor de gebouwde omgeving worden met het Klimaatakkoord de volgende resultaten beoogd:

Afspraken om 30.000-50.000 woningen aardgasvrij of aardgasvrij-ready te maken voor het einde van de kabinetsperiode.

Afspraken om tijdige opschaling en kostenreductie te realiseren bij het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad.

Afspraken over de benodigde infrastructuur om de warmtetransitie in de gebouwde omgeving te ondersteunen.

Afspraken over de invulling van de regionale en de gemeentelijke regierol om richting 2050 te komen tot een aardgasvrije gebouwde omgeving.

Meer informatie, ook over de inzet voor de sectoren mobiliteit, landbouw en landgebruik, elektriciteit en industrie vindt u in de brief van minister Wiebes. Hierin zijn ook de kaders van het Klimaatakkoord uitgewerkt die het kabinet voorstelt.