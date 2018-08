Tweede ronde voor schrijfdagen subsidieaanvraag aardgasvrij

De subsidie ‘Korte termijn innovaties aardgasloze wijken, woningen en gebouwen’ beloont innovaties die op grote schaal wijken aardgasvrij maken. Speciaal voor deze subsidie georganiseerde schrijfdagen waren dermate succesvol dat er een tweede ronde wordt opgezet.

Deze tweede ronde vindt plaats op diverse data: 22, 23 en 28 augustus 2018. Gedurende deze dagen is het mogelijk om een werkplek te boeken om alleen of met consortiumpartners te komen schrijven. Daarnaast is het mogelijk om met een van de adviseurs van TKI Urban Energy en RVO.nl te sparren over de subsidieaanvraag.

Via de inschrijfmodule is het mogelijk om een reservering te plaatsen. Een week vooraf moet de conceptaanvraag binnen zijn, die voor minimaal 75% is ingevuld. Stuur de stukken naar info@tki-urbanenergy.nl en vermeld in de onderwerpsregel dat het om schrijfdagen voor de subsidieaanvraag aardgasvrij gaat.