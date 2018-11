Multifunctioneel en gasloos Kulturhus geopend

Kulturhus De Spil is open. Afgelopen weekend werd het duurzame gebouw in Nieuwleusen met een plechtigheid geopend. Duurzaam Gebouwd-partner abcnova was betrokken bij de bouw.

Foto via: abcnova

In het multifunctionele gebouw zien we verschillende functies samenkomen. Zoals de naam al impliceert is er ruimte voor cultuur en zijn er daarnaast ruimtes voor sport en onderwijs. Vanuit laatstgenoemde discipline was minister Arie Slob aanwezig bij de opening.

Gasloze realisatie

De Spil past helemaal in de filosofie #VanGasLos, want er wordt geen aardgas meer toegepast in het gebouw. Energie wordt duurzaam opgewekt door de veelvoud aan zonnepanelen die op het dak staan en er wordt een Warmte Koude Opslag (WKO) ingezet.

Binnenkort duiken we in de verschillende duurzaamheidsmaatregelen die in het project zijn toegepast en de ambities hieromtrent. Houd DuurzaamGebouwd.nl in de gaten voor dit uitgebreide artikel over De Spil.