De genomineerden van de Nederlandse Duurzaam Bouwen Awards zijn bekend

Vandaag zijn de genomineerden voor de Nederlandse Duurzaam Bouwen Awards bekendgemaakt. Deze awards worden uitgereikt aan organisaties die zich onderscheiden op het gebied van duurzaamheid. De vakkundige jury selecteerde kanshebbers binnen drie categorieën: het meest duurzame project, woningcorporatie en gemeente. Tijdens het Duurzaam Gebouwd Congres op 14 februari 2019 in Leeuwarden worden de winnaars per categorie bekend gemaakt. Tijdens deze feestelijke ceremonie wordt ook de publieksprijs uitgereikt.

De genomineerden op een rijtje

Per categorie zijn er drie genomineerden die in aanloop naar 14 februari verder aan u worden voorgesteld:

Meest duurzame project, de Gouden Kikker:

- De Leister Igge

- The Green House

- NeroZero Lab

Meest duurzame woningcorporatie, de WoCo25:

- Stichting Wooncompagnie

- Alwel

- Woonwaard

Meest duurzame gemeente, de Circulaire Ring:

- Gemeente Utrecht

- Gemeente Den Haag

- Gemeente Tilburg

Criteria

De onafhankelijke jury, bestaande uit Wim Hazeu, Robert Koolen, John Nederstigt en Andy van den Dobbelsteen, hebben deze partijen genomineerd vanwege de opschaalbaarheid en betaalbaarheid van de projecten en genomen maatregelen. Ook bijzondere vormen van samenwerking zijn hoog gewaardeerd, net als een brede, integrale duurzame aanpak. Dat wil zeggen dat naast investeringen in energiemaatregelen ook aandacht wordt besteed aan circulariteit en gezondheid.

Initiatief

De Nederlandse Duurzaam Bouwen Awards zijn een initiatief van de Stichting Duurzaam Bouwen Awards, waarin abcnova, W/E adviseurs, FSC Nederland en Duurzaam Gebouwd hun krachten hebben gebundeld en heeft als doel verduurzaming van de gebouwde omgeving te stimuleren. De Awards worden ondersteund door partners Bouwend Nederland, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en Platform CB’23. Meer informatie over de uitreiking, de prijzen en de profielen van de juryleden is te vinden op de website van de Nederlandse Duurzaam Bouwen Awards.

De awards worden uitgereikt tijdens het Duurzaam Gebouwd Congres. Lees alle informatie over het Duurzaam Gebouwd Congres 2019 op de website en schrijf je direct in.