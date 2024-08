'Duurzaamheidsimpact maken en milieu-impact verminderen'

Het Hoofdlijnenakkoord van kabinet Schoof leidde ook bij fabrikant STIEBEL ELTRON tot zorgen. Het bedrijf is druk bezig om de synthetische koudemiddelen in haar warmtepompen te vervangen door natuurlijke koudemiddelen. Daarnaast is de leverancier betrokken bij proefprojecten, rond de opslag van warm water.

Waar meer aandacht naartoe mag? Business developer Edwin Kuster van STIEBEL ELTRON is hier erg duidelijk over: “De verduurzaming van bestaande woningen, door over te stappen van een gasaansluiting naar all-electric”, vindt hij. “Sinds de nieuwe regeringscoalitie van PVV, VVD, BBB en NSC in het Hoofdlijnenakkoord de verplichting heeft geschrapt om vanaf 2026 hybride warmtepompen te installeren bij de vervanging van een cv-ketel, is de verkoop van hybride warmtepompen flink gedaald. Dit hebben wij ook gemerkt. Vanwege de benodigde verduurzamingsslag vinden wij het juist nodig dat in bestaande woningen bij de vervanging van een cv-ketel wél minimaal een hybride warmtepomp komt. Mede namens ons, maar ook namens andere warmtepompenleveranciers, is de branchevereniging Vereniging Warmtepompen druk bezig om deze minimale eis weer terug te krijgen”, zegt Kuster.

Software gestuurd

Het belang van de elektrificatie gaat verder dan enkel de installatie van (hybride) warmtepompen. Zo maakt de fabrikant zich hard in om duurzaam opgewekte energie direct zo snel en direct mogelijk in te zetten. Als voorbeeld noemt Kuster trots een project dat de warmtepompleverancier samen met Borg Energy uitvoert. “Borg Energy heeft een warmtebuffer ontwikkeld om energie in warm water op te slaan. Het gaat om een buffervat van 4.000 liter dat is omhuld met een isolatielaag. Zodra de energietarieven laag of zelfs negatief zijn, en dat houdt onze software bij, stuurt onze warmtepomp duurzaam opgewekte elektriciteit naar de buffer om het water te verwarmen. Zo kan de warmtebuffer als accu voor warm water dienen.”

Via Borg Energy lopen inmiddels verschillende proefprojecten. “We richten ons hierbij vooral op de particuliere, bestaande bouw”, vertelt hij. “Daarbij gaat het met name om zelf-ontwikkelende aannemers, die in de kleine seriematige woningbouw zitten. En om particuliere woningbezitters, bij wie het buffervat in de tuin onder de grond komt.”

LCA’s

Daarnaast is de van oorsprong Duitse leverancier, die dit jaar haar honderdste verjaardag viert, druk bezig om de synthetische koudemiddelen in al haar warmtepompen te vervangen door natuurlijke koudemiddelen. Deze vervanging vindt stap voor stap, dus warmtepomp voor warmtepomp, plaats. De vervanging levert haar warmtepompen namelijk een betere levenscyclusanalyses (LCA’s) op, waardoor de apparaten een betere beoordeling krijgen in de Nationale Milieudatabase. Dit heeft weer positieve gevolgen bij het berekenen van de Milieuprestatie Gebouwen (MPG). “Met zowel de vervanging van de koudemiddelen als de LCA-trajecten zijn we druk bezig”, vertelt Kuster.

Ook de Vereniging Warmtepompen is met LCA’s voor warmtepompen bezig, geeft hij aan. “Ook die trajecten zijn belangrijk voor ons. De Vereniging Warmtepompen richt zich meer op algemenere LCA’s voor warmtepompen van hun leden, dus ook voor ons, zodat die een betere concurrentiepositie krijgen ten opzichte van warmtepompen van Aziatische bedrijven. Een onderdeel van de LCA is namelijk de CO 2 -uitstoot om het product op de locatie te krijgen en onze warmtepompen worden in Europa geproduceerd, in Zweden en Duitsland. Van de inspanningen van de Vereniging Warmtepompen kunnen wij meeprofiteren.”

Tekst: Tim van Dorsten, Beeld: STIEBEL ELTRON