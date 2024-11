Succesvolle verduurzamingsvoorbeelden zetten aan tot actie

Door de dalende temperaturen merken we maar eens te meer hoe belangrijk het is om goede verwarming toe te passen in onze gebouwen, voor meer comfort. Dat dit ook duurzaam kan, zien we terug in een greep uit verschillende projecten die Maxxinno de afgelopen tijd realiseerde. Voor onder andere woningcorporaties en gebouweigenaren van utiliteitsbouw, appartementen en zelfs monumentaal vastgoed.

Dat wonen zonder gasaansluiting mogelijk is, bewijst een appartementencomplex in Rhenen. Na overleg met de VvE vond er in de showroom van Maxxinno een workshop plaats over infraroodverwarming voor dit appartementencomplex. Terwijl het buiten 9 graden Celsius was, werd gebruikmakend van 4 iHeatPanels de temperatuur in de showroom naar een temperatuur van 23 graden Celsius gebracht. Door de toepassing van de infraroodverwarming wordt geen gebruik meer gemaakt van fossiele brandstoffen.

Leefbaarheid en kwaliteit

Voor het verwarmen van 38 nieuwbouw senioren-appartementen had een woningcorporatie uit het noorden van het land diverse doelstellingen, waaronder: snelle opwarming, ruimtebesparend en lage installatiekosten. Daarnaast is van belang dat de verduurzaming een bijdrage levert aan de leefbaarheid en de kwaliteit van de woningen. Dat is niet alleen belangrijk voor appartementengebouwen, maar ook voor bijvoorbeeld gebouwen die zorg, welzijn en onderwijsfuncties hebben. ‘Naast energiebesparing is er een flinke besparing op onderhoud én installatiekosten. Daarnaast komt er in een woning extra ruimte vrij doordat er geen cv-ketels, leidingen en armaturen meer nodig zijn’, zo is te lezen op de website van Maxxinno.

Verduurzaming monumentale boerderij

Tot slot een de verwarmingsuitdaging van een monumentale boerderij. Het onderhoud en de verduurzaming van monumentaal vastgoed vraagt om veel toewijding. Zo zijn er langere procedures om rekening mee te houden en is een omgevingsvergunning nodig voor vrijwel alle aanpassingen en verbouwingen. Maxxinno mocht deze gerenoveerde boerderij van hoofdverwarming voorzien. Ook deze boerderij is nu van het gas af. De volgende kamers worden met de oplossing verwarmd: woonkamer, keuken, eetkamer, kantoor, badkamer, hal, slaapkamers en berging.

Oplossingen in beeld

Op de website van Maxxinno vind je meer informatie over de diverse projecten en ontdek je alle mogelijke oplossingen.