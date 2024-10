Projectaanvraag voor toekomstbestendige energiesystemen

Dit najaar gaat een project van start dat zich richt op innovatieve oplossingen voor de energietransitie in Nederlandse wijken. Stichting Pioneering deed de projectaanvraag, voor het opzetten van toekomstbestendige energiesystemen en woonaanpassingen op wijkniveau.

De stichting laat weten hoopvol te zijn dat er financiële steun voor het project komt vanuit de MOOI-subsidie. Volgens Pioneering is de noodzaak en urgentie om anders om te gaan met energie groot: “De CO 2 -uitstoot moet omlaag en al het vastgoed moet vóór 2050 van het aardgas af. Gemeenten spelen hierin een belangrijke rol, maar de energietransitie verloopt momenteel oneerlijk. Welvarende huishoudens profiteren van verduurzaming, terwijl anderen gebukt gaan onder de stijgende energiekosten.”

Van wisselstroom naar gelijkstroom

Een belangrijk ontwikkeling hierin wordt de transitie van wisselstroom (AC) naar gelijkstroom (DC), zo oordeelt de stichting. “Dit vraagt om innovatie en nieuwe richtlijnen in de installatiebranche. Daarnaast is het belangrijk dat bewoners meer eigenaarschap krijgen in de energieoplossingen, bijvoorbeeld via energiegemeenschappen.” De aanpak in het project richt zich onder andere op bewonersbetrokkenheid, energiemanagementsystemen en zeer lage temperatuur warmtenetten.

Op de website van Pioneering lees je verder over de aanpak. De komende maanden worden de casussen verder uitgewerkt en worden de eerste trajecten met gemeenten, energiecoöperaties en bewonersinitiatieven gestart.