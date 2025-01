Onderzoek vergelijkt drie scenario’s voor CO2-reductie

“Stimuleer en versnel de ontwikkeling van warmtenetten, bereid het elektriciteitsnet voor op extra belasting en versnel emissiereductie met no-regret maatregelen”. Deze aanbevelingen blijken uit het onderzoek “Het effect van het stagneren van de groei van warmtenetten” van CE Delft, in opdracht van TKI Urban Energy, het Uitvoeringsoverleg Klimaatbeleid Gebouwde Omgeving en het Nationaal Klimaat Platform.

Momenteel worden jaarlijks slechts 15.000 nieuwe warmtenetaansluitingen gerealiseerd, terwijl er vanaf 2030 jaarlijks 80.000 nodig zijn om de CO 2 -reductie doelstellingen voor 2030 en 2050 te halen. "Deze stagnatie bedreigt de energietransitie en vergroot de belasting op het elektriciteitsnet, met name als huishoudens kiezen voor een individuele warmtepomp", volgens de onderzoekers. Ze geven aan dat daardoor in 2040 een tekort van 1 miljoen warmtenetaansluitingen dreigt te ontstaan.

Het rapport vergelijkt drie scenario’s om dezelfde CO 2 -reductie uit het Klimaatakkoord te behalen:

Warmtenetscenario: Vervanging van aardgas door realisatie van 1,3 miljoen warmtenetaansluitingen in 2040. All electric-scenario: Vervanging van aardgasaansluitingen door volledig elektrische warmtepompen. Hybride-scenario: Vervanging aardgas door een mix van hybride en volledig elektrische warmtepompen.

Aanbevelingen

Om de stagnatie te doorbreken en de maatschappelijke kosten te beperken, doet het rapport drie belangrijke aanbevelingen:

Stimuleer en versnel de ontwikkeling van warmtenetten Bereid het elektriciteitsnet voor op extra belasting Versnel emissiereductie met no-regret-maatregelen

Urgentie voor actie

“Warmtenetten spelen een cruciale rol in de energietransitie. De huidige stagnatie ondermijnt niet alleen onze klimaatdoelen, maar leidt ook tot onnodig hoge kosten en extra belasting van ons elektriciteitsnet,” aldus Michiel Kirch. “We roepen de overheid, het bedrijfsleven en andere betrokken partijen op om samen te werken en vooral te blijven investeren in duurzame warmtenetten voor een betaalbare warmte/koude oplossing voor nu en de toekomst.”

TKI Urban Energy en het Nationaal Klimaatplatform werken met vele partijen in de warmtesector, aan een set oplossingsrichtingen om deze stagnatie weer los te trekken. Dit ‘Warmtebod’ wordt binnenkort aangeboden aan het Kabinet.