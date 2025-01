Ons Stadsgezicht in Harderwijk

In Harderwijk komen 193 nieuwe woningen in de wijk Waterfront. Het deelplan ‘Ons Stadsgezicht’ is ontwikkeld door Van Wijnen Projectontwikkeling en wordt gebouwd door Van Wijnen Harderwijk. Het plan weerspiegelt de historie van Harderwijk, maar gebruikt de nieuwste technieken voor energie, klimaat en circulariteit. Dit gebeurt onder andere door duurzame materialen te gebruiken.

Een zomerse dag op het Waterfront. Bouwvakkers lopen af en aan en graafmachines doen hun ronde. In het midden van de bouwplaats bevindt zich de bouwkeet van Van Wijnen, met het Dolfinarium op de achtergrond. Daar geven Niels van der Ven, projectleider bij Van Wijnen, Stefan van de Koot, projectmanager bij Van Wijnen, en Edwin van den Born, accountmanager bij Calduran, uitleg over het project.

“We zijn sinds half april aan het bouwen,” zegt Niels. “Er is voor ieder wat wils en de verkoop is voorspoedig gegaan.” In fase 1 worden 95 woningen gebouwd en in fase 2 de overige 98 woningen. Het project bestaat in totaal uit 193 woningen, een gemeenschappelijke woonkamer en er komen groene binnenhoven waar bewoners gezamenlijk invulling aan geven. Het doel hiervan is om de saamhorigheid te bevorderen en dat iedereen naar elkaar omziet. De oplevering van de woningen in fase 1 start in het derde kwartaal van 2025.

Aanloop van het project

Stefan: “De gemeente Harderwijk loopt voor op het gebied van duurzaamheid. “In de uitvraag stond duidelijk wat de minimale verwachtingen waren. Ons Stadsgezicht is vanuit een integrale benadering ontworpen. De vier geformuleerde speerpunten: historisch, lokaal, duurzaam en verbonden zijn hierin verankerd. Door de diversiteit aan woningen en historische details in de architectuur creëren we een nieuwe, leefbare buurt waarbij het lijkt alsof het altijd bij de stad heeft gehoord.”

Plan met een hoge duurzaamheidsambitie

De duurzaamheidsambitie in het plan van ontwikkelaar en bouwer Van Wijnen is hoger dan de wet- en regelgeving eist. Met klimaatadaptieve maatregelen, een natuurinclusief ontwerp en het verrijken van de biodiversiteit dragen zij de natuur een warm hart toe.

Er wordt in de wijk veel groen toegepast. De parkeerhoven worden groen, de woningen worden voorzien van gevelgroen, de bergingen krijgen sedumdaken en ook een uitbouw wordt standaard voorzien van een groen dak. Het groen zorgt voor verkoeling en fungeert als buffer bij regen. Ook in de woningen wordt een opvangvoorziening voor regenwater aangebracht. Dit water wordt hergebruikt, bijvoorbeeld om het toilet door te spoelen.

De binnenmuren van kalkzandsteen zijn 100 procent herbruikbaar en er worden isolatiemateriaal en beton met secundaire grondstoffen gebruikt, biobased isolatiemateriaal in de kappen en houten kozijnen om het gebruik van primaire grondstoffen verder te verminderen.

De woningen worden ook aangesloten op het warmtenet en elke woning krijgt een individuele warmtepomp en zonnepanelen.

Gebruik van Calduran Caldubo

In dit project is gekozen voor het gebruik van Calduran Caldubo circulair kalkzandsteen. Dit materiaal past perfect bij de flexibiliteit die het project vereist en helpt om het gebruik van primair materiaal te beperken. Calduran Caldubo bevat 40 procent kalkzandsteen granulaat afkomstig uit bijvoorbeeld sloopwerkzaamheden.

Calduran zit als ‘categorie 1’ product in de Nationale Milieudatabase (NMD). Dit zijn getoetste, merkgebonden data, waarmee de milieu-impact inzichtelijk is gemaakt in een Milieu Kosten Indicator (MKI). Dit geeft de aannemer de onderbouwing die hij nodig heeft om voor Calduran te kiezen. “Kalkzandsteen is betaalbaarder en duurzamer dan andere bouwmaterialen,” zegt Edwin.

Bouwbedrijven moeten kijken naar welke bouwmaterialen beschikbaar zijn om circulaire woningen te bouwen. Zo kunnen ze verschillende soorten casco’s maken met verschillende bouwmaterialen. “Kalkzandsteen biedt goede scores zoals in de MKI en het materiaal is 100 procent circulair,” voegt Edwin toe.

Stefan voegt daar nog aan toe dat het nieuwbouwproject nu een MPG-score van 0,5 heeft. “Puur voor die score hoeven we geen Caldubo te gebruiken, omdat kalkzandsteen in het algemeen ook voldoet. Maar om onze doelstelling om het percentage primair materiaal te beperken te halen, hebben we toch voor Calduran Caldubo gekozen.”

De MPG gaat over de duurzaamheidsberekening van een gebouw. Calduran wil naar een circulaire economie, waarbij grondstoffen na sloop weer hergebruikt worden voor nieuwe producten. Door extra transport kan de CO 2 -uitstoot iets hoger zijn, maar vanuit circulariteitsgedachte is dat beter.

Lokale samenwerking

Bij de bouw van ‘Ons Stadsgezicht’ zijn veel partijen betrokken. Ondanks de vele partijen verloopt de samenwerking goed. Edwin voegt toe dat bedrijven constant zoeken naar ingrediënten van circulariteit en kwaliteit voor de eindgebruiker. “Ik vind het mooi dat we een diversiteit aan woningen kunnen aanbieden met producten van lokale leveranciers,” zegt Stefan. “Elke woning is uniek, met een hoge duurzaamheidsambitie.”