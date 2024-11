Bouw nieuw gemeentehuis van start in Krimpenerwaard

‘Het meest circulaire gemeentehuis’ wordt in Krimpenerwaard gebouwd. De gemeente krijgt hiermee één centrale locatie, die voorheen verdeeld was over vier verschillende gemeentekantoren. Op 14 november sloegen de burgemeester, wethouder Van Der Hek en gemeentesecretaris Hennip de eerste paal. “We organiseren straks alles vanaf één centrale locatie. We kunnen efficiënter werken en creëren een fijne werkplek voor alle ambtenaren en bestuur”, zegt Wethouder Pascal van der Hek.

Abonneer je op ons Youtube-kanaal:

De titel ‘het meest circulaire gemeentehuis’ wordt verwezenlijkt door een ‘innovatieve mindset’. Volgens Dura Vermeer gaat het dan om de toepassing van circulaire materialen als hout en hergebruikte materialen. Dit, in combinatie met akoestiek en brandveiligheid, vergt een andere manier van denken.

Het bouwbedrijf wil bij de bouw zo min mogelijk CO 2 uitstoten. Het overgrote deel van de nieuwbouw zal dan ook uit hout bestaan. “Alleen al in de houtconstructie van het gebouw zit een miljoen kg CO 2 opgeslagen”, zegt een woordvoerder van Dura Vermeer.Naast hout en hergebruikte materialen worden ook biobased materialen gebruikt en wordt er veel groen aangelegd. Daarbij moet het nieuwe gemeentehuis ook volledig CO 2 -neutraal en aardgasvrij zijn. Om dit doel te bereiken zorgen thermische isolatie in combinatie met zonnepanelen die over het gehele dakoppervlak liggen voor een laag energieverbruik en toepassing van duurzame energie.

Veel groen

Achter het nieuwe gemeentehuis wordt zo’n 3,2 hectare ingericht als natuur. “Met dit gebied creëren we meer ruimte voor flora en fauna. Daarnaast bieden we de bewoners van Bergambacht en de medewerkers van het nieuwe gemeentehuis de mogelijkheid om te wandelen en te ontspannen”, zegt een woordvoereder van de gemeente. Aan het ontwerp wordt nog gewerkt, maar “er komt in ieder geval meer bos en iets meer water.”

Oude gemeentekantoren

Wanneer het nieuwe gemeentehuis in gebruik wordt genomen, worden de oude gemeentekantoren gebruikt als woningen. Volgens een gemeentewoordvoerder neemt het college van B&W volgend jaar een besluit, maar op de website van de gemeente is te zien dat de kantoren mogelijk naar starters en/of senioren gaan, of andere maatschappelijke functies. Ook staat er dat de gemeente streeft naar 30 procent sociale woningbouw.

Een stap in de goede richting

Voor Dura Vermeer is dit project een “grote stap in de goede richting”. Het bouwbedrijf wil namelijk het goede doen voor mens én aarde. Voor hen is dit gedachtegoed helemaal verweven in dit project. “Keuzes die we nu maken, hebben verstrekkende gevolgen voor later.”

Het nieuwe gemeentehuis moet eind 2025 af zijn. De officiële opening is in het tweede kwartaal van 2026.