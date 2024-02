Twee dagen lang op VSK 2024: Duurzaam Gebouwd Talks

Duurzaam Gebouwd Talks is twee dagen lang te gast op de VSK 2024. Luister live mee als we in gesprek gaan met gasten als Doekle Terpstra (Techniek Nederland), Tim Hofman (KNVB) en Joyce van de Hoef (VSK). In dit artikel vertellen we welke Talks er op het programma staan en waar je ons kunt vinden op de beursvloer.

Het programma start op dinsdag 6 februari, om 10:45u in hal 12, stand 12.D060, bij Alklima / Mitsubishi Electric. We hebben de volgende Talks voor je op het programma staan:

Dinsdag 6 februari van 10u45 tot 11u10: Circulaire installatietechniek – is dat wel nodig? Met gasten Thomas Wellink van RVO en Martijn van Leerdam van Alklima / Mitsubishi Electric

Dinsdag 6 februari van 11u30 tot 11u55: Alle kantoren duurzaam én gezond! Met gasten John Lens van TVVL en Remi Hompe van Binnenklimaat Nederland

Dinsdag 6 februari van 12u30 tot 12u55: Ik wil mij kunnen ontwikkelen, of ik vertrek! Met gasten Marieke van der Post van Wij Techniek en Remco onder de Linden van Alklima / Mitsubishi Electric

Op woensdag 7 februari hebben we de volgende talks voor je op de rol:

Woensdag 7 februari van 12u tot 12u30: VSK – De vakhelden van vandaag! Met gasten Joyce van de Hoef van VSK en Erwin Bonis van Alklima / Mitsubishi Electric

Woensdag 7 februari van 12u45 tot 13u10: De KNVB van oranje naar groen! Met gasten Tim Hofman – KNVB en Erwin Tuijtel van Alklima / Mitsubishi Electric

Woensdag 7 februari van 14u tot 14u30: Vakhelden met skills. Met gasten Doekle Terpstra van Techniek Nederland en Rudy Grevers van Alklima / Mitsubishi Electric

Je vindt de Duurzaam Gebouwd Talks hier in het programma. Hier kun je de verschillende Talks ook toevoegen aan je agenda. Registreren voor een ticket doe je hier.